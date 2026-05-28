¿Qué es la ‘burbuja’ contra el ébola que Trump quiere construir en Kenia?

Kenia mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre cooperación sanitaria por el brote de ébola, después de que medios internacionales informaron que la administración de Donald Trump planea enviar a ciudadanos estadounidenses expuestos al virus a un centro de cuarentena en el país africano, instalación que construye el ejército estadounidense.

Cualquier acuerdo de este tipo estará sujeto a las leyes nacionales de Kenia, las normas de salud pública y los estándares de bioseguridad y bioprotección, declaró el secretario de Salud, Aden Duale, en un comunicado publicado el miércoles.

“Kenia valora su larga colaboración con Estados Unidos y otros socios mundiales para fortalecer los sistemas de salud y las capacidades de seguridad sanitaria”, dijo Duale.

Las conversaciones colocan a Kenia en el centro de una respuesta internacional políticamente delicada frente al brote de ébola que avanza con rapidez en el este de la República Democrática del Congo, se extendió a Uganda y elevó el temor por una mayor propagación internacional.

Hasta ahora, Kenia revisó a más de 55 mil viajeros en puntos de entrada para detectar posibles contagios y analizó 10 casos sospechosos, todos con resultado negativo, según el comunicado oficial.

El país africano activó su sistema nacional de gestión de incidentes, reforzó la vigilancia en aeropuertos y fronteras, designó laboratorios especializados y fortaleció la coordinación entre autoridades nacionales y regionales.

¿Por qué EU busca instalar un centro de cuarentena para personas con ébola?

La administración Trump no emitió una postura pública sobre el supuesto plan de cuarentena en Kenia. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó durante una reunión de gabinete que Estados Unidos busca impedir el ingreso de casos de ébola a su territorio.

“No podemos ni permitiremos que ningún caso de ébola entre en Estados Unidos”, afirmó.

De acuerdo con Reuters, Kenia entregó a Estados Unidos una autorización por escrito para abrir las instalaciones, según dos funcionarios involucrados en la respuesta sanitaria.

No obstante, autoridades kenianas no notificaron a los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre algún proyecto para habilitar instalaciones de cuarentena, declaró el jueves la directora general del organismo, Jean Kaseya.

Kaseya expresó preocupación por instalar un complejo de este tipo en un país que enfrenta alto riesgo de propagación debido a su posición estratégica como centro logístico y regional en África Oriental.

“Añadir la responsabilidad de la cuarentena internacional para ciudadanos extranjeros podría sobrecargar la capacidad nacional si no se apoya con recursos adicionales”, afirmó.

La funcionaria advirtió que instalaciones de cuarentena para ébola requieren “sistemas extremadamente sofisticados” para prevenir infecciones, manejar residuos biológicos y atender cuidados intensivos.

¿Cuál es el avance del ébola en África?

La República Democrática del Congo reportó 121 casos confirmados de ébola y 17 muertes hasta el 26 de mayo, mientras que los casos sospechosos ascendieron a mil 77 y las muertes sospechosas llegaron a 238, según cifras del Ministerio de Salud difundidas el miércoles.

Solo en la provincia de Ituri se registraron 16 nuevas infecciones confirmadas.

Uganda cerró su frontera con el Congo el miércoles y reforzó las medidas sanitarias para contener la propagación del virus.

El país confirmó siete contagios, entre ellos trabajadores de salud expuestos durante la atención de pacientes infectados, después de que el primer caso se detectó en un ciudadano congoleño que cruzó la frontera para recibir tratamiento y murió el 14 de mayo en una unidad de cuidados intensivos de Kampala.