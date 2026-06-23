Atentado contra el exalcalde de Miahuatlán, Oaxaca: Muere su escolta en ataque armado

Dos personas resultaron heridas tras el ataque armado contra el exedil de Miahuatlán. (Quadratín)

Un integrante de la escolta del expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca, José Alberto Martínez Luna, murió y 2 personas resultaron lesionadas durante un ataque armado ocurrido este lunes en la carretera federal 175.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que la agresión ocurrió a la altura del crucero de San Juan Bosco, en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

El escolta, identificado por las iniciales J.C.P., perdió la vida dentro del vehículo después de recibir disparos de arma de fuego.

José Alberto Martínez Luna y un segundo integrante de su equipo de seguridad fueron trasladados a un hospital.

¿Qué sabemos de los heridos tras ataque armado en Miahuatlán?

Ambos presentaron lesiones, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

Agentes estatales de Investigación y peritos procesaron el lugar para localizar indicios que permitan establecer la mecánica del ataque e identificar a los responsables.

Personal de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional se sumó al operativo desplegado en Miahuatlán y sus alrededores, donde instalaron puntos de revisión para tratar de localizar a los agresores.

Martínez Luna gobernó Miahuatlán de Porfirio Díaz durante el periodo 2022-2024, después de ganar la elección municipal como candidato del Partido Unidad Popular.

Ataques contra funcionarios de Miahuatlán

La agresión ocurrió menos de 2 semanas después del atentado contra el actual presidente municipal, Isidro César Figueroa Jiménez, ocurrido el 11 de junio en la avenida Hidalgo, en el Barrio Arriba de Miahuatlán.

En aquel ataque, el edil y Antonio Vázquez, funcionario del área de Obras Públicas, resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital.

La Fiscalía informó posteriormente que obtuvo grabaciones en las que aparecían los probables agresores, además de identificar las características de los vehículos utilizados para escapar.

Dos días después, la institución detuvo a una persona señalada como probable autora material del atentado y aseguró una motocicleta presuntamente utilizada durante la agresión.

Las investigaciones continuaron para localizar a un segundo participante y determinar si existieron autores intelectuales.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha establecido públicamente una relación entre el ataque contra el actual presidente municipal y la agresión del lunes contra el exedil José Alberto Martínez Luna. Los 2 atentados dejaron, en conjunto, una persona fallecida y 4 lesionadas en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.