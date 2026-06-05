Desviarán al Tren Interoceánico: Modificarán ruta para evitar zona donde se descarriló en Oaxaca

Un análisis hecho por la FGR señaló que los operadores del Tren Interocénico iban a exceso de velocidad en una zona de curvas pronunciadas.

El Gobierno de México cambiará el trazo del Tren Interoceánico para evitar la zona en la que un descarrilamiento dejó 14 personas muertas en diciembre pasado, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum este 5 de junio.

“Vamos a iniciar pronto un nuevo trazo en la parte sur, que permita evitar una zona que se llama las ‘Orejas de Conejo’, justo donde fue el accidente del Interoceánico y darle mayor seguridad”, apuntó en la ‘mañanera’ de este viernes desde Coatzacoalcos.

Claudia Sheinbaum agregó que el Gobierno está a la espera del informe de una empresa que hizo el peritaje sobre la zona. Ese documento incluirá recomendaciones sobre qué cambios hacer a la ruta.

“Una vez las entregan, inician todos los trabajos como de mejora operativa o rehabilitación de tramos. Vamos a hacer una inversión importante”, destacó.

La presidenta de México mencionó que el Tren Interoceánico sí opera actualmente, pero solo como transporte de carga.

¿Qué pasó con las personas detenidas por el accidente del Tren Interoceánico?

Fue en abril pasado cuando la jueza Diana Isabel Ivens Cruz ordenó la liberación de Felipe de Jesús Díaz y Ricardo Mendoza, operadores del Tren Interoceánico señalados como responsables del accidente en Oaxaca.

¿Por qué salieron de la cárcel? La magistrada dictó esta medida después de que los familiares de las personas muertas y heridas en el accidente del Tren Interoceánico aceptaron un acuerdo reparatorio con el Gobierno de México.

La fiscal Ernestina Godoy explicó que 145 personas (entre ellas 31 niñas, niños y adolescentes) aceptaron esta resolución “con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal”.

¿Por qué se descarriló el Tren Interoceánico?

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un informe en enero pasado en el que indicó que la causa del accidente del Interoceánico fue el exceso de velocidad.

Ernestina Godoy detalló que la unidad del Tren Interoceánico que cayó a un barranco iba 15 kilómetros por hora por encima del límite autorizado en una zona de curvas pronunciadas.

La fiscal agregó que, de acuerdo con información proveniente de la caja negra, los operadores también iban a exceso de velocidad en los tramos rectos de la ruta. La unidad del Tren Interoceánico alcanzó hasta los 111 kilómetros por hora, cuando el límite de velocidad era 70 kilómetros por hroa.