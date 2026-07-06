Pronóstico del clima en Toluca: Cielo nublado y alta probabilidad de lluvia para el martes 7 de julio

Así estará el clima en Toluca este martes 7 de julio.

El municipio de Toluca, en el Estado de México, experimentará un martes 7 de julio con condiciones climáticas frescas y una alta probabilidad de lluvia. Los habitantes deben prepararse para un día mayormente nublado.

Cielo nublado sobre Toluca, Estado de México, para el martes 7 de julio.

¿Qué temperaturas se esperan en Toluca este martes 7 de julio?

La temperatura promedio para mañana en Toluca se situará en 13.4°C. Se pronostica una temperatura mínima de 6.0°C en las primeras horas y una máxima de 19.0°C durante el día.

Las condiciones atmosféricas para el martes estarán dominadas por un cielo completamente nublado. Además, se espera una velocidad del viento moderada, alcanzando los 3.0 km/h.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá en Toluca mañana con un 90% de probabilidad?

La probabilidad de precipitación en Toluca para el martes 7 de julio es notablemente alta, llegando al 90%. Esto sugiere la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada.

Esta alta probabilidad de precipitación es un factor crucial para el Valle de Toluca. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo y planificar sus actividades acorde a las condiciones.

¿Cómo será el pronóstico extendido para Toluca y sus temperaturas?

El pronóstico extendido para Toluca anticipa días similares. Martes 7 de julio: máxima 19°C, mínima 6°C.

Miércoles 8 de julio: máxima 17°C, mínima 6°C.

Jueves 9 de julio: máxima 17°C, mínima 6°C, con viento a 4 km/h.

La tendencia de los próximos tres días en el municipio de Toluca indica que las temperaturas se mantendrán frescas, con máximas que no superarán los 19°C y mínimas estables en 6°C.

¿Qué recomendaciones seguir ante el cielo nublado en Toluca?

Ante el cielo nublado y la alta probabilidad de precipitación, se recomienda a los habitantes de Toluca vestir ropa abrigadora y llevar consigo un paraguas. Es esencial estar preparado.

Adicionalmente, se aconseja conducir con precaución debido a la posible presencia de pavimento mojado. La visibilidad podría reducirse, por lo que es vital mantener una distancia segura.

Fuente: CONAGUA.

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