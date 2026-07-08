Economía mundial desacelera con inflación a la alza

El Fondo Monetario Internacional (FMI), mantuvo sus estimados sobre el crecimiento de la economía mundial en 3.0 por ciento y 3.4 por ciento para 2026 y 2027, debajo del 3.5 por ciento del periodo 2024 a 2025 y su expectativa sobre la inflación global es la de un incremento a 4.7 por ciento en 2026 desde 4.1 por ciento en 2025, para disminuir a 3.9 por ciento en 2027.

“Los riesgos en el panorama están más equilibrados que en abril, pero continúan inclinándose a la baja.

¿Qué prevé el FMI para la economía mundial en 2026 y 2027?

La posibilidad de un nuevo conflicto en Oriente Medio es considerable y podría prolongar la volatilidad de los precios de las materias primas, amenazar aún más las cadenas de suministro, elevar los precios y afectar negativamente las condiciones financieras”, señala el informe Perspectivas Económicas Mundiales de julio.

Las proyecciones del FMI parten de la base de que la reapertura del Estrecho de Ormuz comenzará a mediados de julio, y que las condiciones volverán, en general, al estado anterior a la guerra para marzo de 2027.

Se evitarían las graves escaseces mediante una mayor reducción de las existencias, pero se prevé que se produzcan en algunas economías emergentes y en desarrollo que no disponen de reservas y que se enfrentan a una fuerte competencia de países más ricos por los cargamentos disponibles.

¿Cuáles son los principales riesgos que identifica el FMI?

Entre los riesgos a la baja, el organismo señala que la fragmentación del comercio podría acelerarse, perjudicando posiblemente la producción y aumentando los precios. Una posible corrección en las expectativas impulsadas por la tecnología incrementa los riesgos a la baja, mientras que la erosión de los márgenes de maniobra de las políticas económicas puede amplificarlos. El crecimiento del volumen del comercio mundial se estima desacelere desde 5 por ciento en 2025 a 3.5 por ciento en 2026 para recuperarse a 4.3 por ciento en 2027.

Los riesgos al alza provienen de una normalización más rápida de lo esperado en los mercados energéticos, una inversión en tecnología mayor de lo previsto, un resurgimiento de la cooperación duradera que reduzca las barreras comerciales y una reforma estructural que impulse el crecimiento a mediano plazo.

En la actualización de sus expectativas, el FMI anticipa que las economías avanzadas crecerán 1.7 por ciento en 2026 y 1.8 por ciento en 2027. En la zona del euro, se proyecta un crecimiento del 0.9 por ciento en 2026 y del 1.2 por ciento en 2027.

La previsión para 2026 es 0.2 puntos porcentuales inferior a la del informe WEO de abril, lo que refleja un considerable arrastre negativo del primer trimestre, impulsado principalmente por Irlanda, pero también indicativo de una débil dinámica en otros lugares, así como el lastre de los precios más altos de la energía a pesar de algunas medidas de amortiguación fiscal y la débil confianza del consumidor.

En las economías emergentes y en desarrollo, se proyecta que el crecimiento se desacelere al 3.8 por ciento en 2026 antes de recuperarse al 4.5 por ciento en 2027. Las revisiones son heterogéneas y reflejan diferencias en la dependencia de las materias primas, la exposición geográfica, las remesas y los ingresos por turismo, la sensibilidad a las condiciones financieras y la posición en la cadena de valor tecnológica global.

Se proyecta que el crecimiento de China en 2026 disminuya su ritmo al 4.6 por ciento, ya que se espera que el aumento de los precios mundiales del petróleo, junto con la incertidumbre prolongada y los obstáculos estructurales, afecten negativamente la actividad. India se mantiene entre las principales economías de mayor crecimiento, con una proyección de crecimiento del 6.4 por ciento impulsada por el fuerte dinamismo del consumo privado y la actividad de servicios.

En América Latina y el Caribe el crecimiento se proyecta sea estable en 2.4 por ciento en 2026 y repunte modestamente a 2.7 por ciento en 2027 con dinámicas heterogéneas entre países. El crecimiento en Brasil se espera permanezca resiliente en 2026 pero desacelere el siguiente año, en tanto que en México el crecimiento se espera se acelere modestamente en medio de políticas domésticas menos restrictivas pero la incertidumbre continuará limitando la actividad.