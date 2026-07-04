Arabia Saudita y Rusia preparan otro aumento de producción de petróleo; así podrían cambiar los precios

La alianza OPEP+, encabezada por Arabia Saudita y Rusia, analiza elevar su producción petrolera en agosto por quinto mes consecutivo. La decisión se debatirá este domingo en medio de las expectativas de una normalización del mercado, tras el desbloqueo parcial del estrecho de Ormuz.

La decisión deberá adoptarse durante una teleconferencia entre los ministros del sector de Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en Viena.

Se trata de siete de los 21 países integrantes de la alianza que, desde hace más de un año, devuelven de forma gradual al mercado parte de los barriles que retiraron en 2023.

Sobre la mesa de negociación figura un aumento moderado del bombeo conjunto, similar al de los meses anteriores, de 188 mil barriles diarios.

El grupo reanudó en abril los incrementos mensuales de producción tras una pausa de tres meses. Sin embargo, los aumentos pactados quedaron prácticamente neutralizados por la caída involuntaria de la producción de varios miembros, principalmente Irak, Irán, Arabia Saudita y Kuwait, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

De acuerdo con estimaciones de la OPEP, la pérdida acumulada rondó los 10 millones de barriles diarios en abril, sin considerar la reducción de la producción rusa causada por los ataques de Ucrania contra su infraestructura energética.

Tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, que prolonga el alto al fuego mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo integral, los precios del petróleo regresaron a niveles previos al conflicto.

Precios del petróleo vuelven a bajar

El barril de Brent cerró la semana en 72.12 dólares, un 42 por ciento por debajo del máximo de 126 dólares registrado el pasado 30 de abril. En tanto, el crudo de referencia de la OPEP descendió de 146.05 dólares, el 19 de marzo, a 69.33 dólares el jueves pasado, de acuerdo con el reporte más reciente del organismo.

La reanudación parcial del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz también contribuyó al descenso de los precios, aunque el flujo de embarcaciones aún permanece por debajo de los niveles registrados antes del conflicto, cuando por esa ruta transitaba cerca del 20 por ciento del petróleo comercializado en el mundo.

Con este escenario, por primera vez desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los incrementos de producción pactados este año podrían reflejarse plenamente en el mercado.

Aunque especialistas advierten que la normalización total de los flujos petroleros desde el golfo Pérsico aún tardará varios meses, la perspectiva de una mayor producción de la OPEP+ se suma al incremento de suministros provenientes de Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Argentina, Guyana y Canadá, situación que alimenta el temor a un exceso de oferta.

Exceso de oferta preocupa al mercado petrolero

La presión sobre los precios también podría aumentar si Emiratos Árabes Unidos produce al máximo de su capacidad, estimada en cinco millones de barriles diarios, después de abandonar la OPEP el pasado 1 de mayo y quedar fuera de las cuotas de producción del organismo.

Irak también busca elevar su producción. El país, considerado el segundo mayor productor de la OPEP después de Arabia Saudita, solicitó formalmente ampliar su cuota de extracción, según informó su Ministerio de Petróleo el pasado 25 de junio.

Ante este panorama, el incremento que podría aprobarse este domingo genera “preocupación” entre los inversionistas por el riesgo de que el mercado petrolero pase “de una escasez temporal (...) a un exceso de oferta”, destacó el analista de XS.com, Linh Tran, en un análisis enviado a EFE.