Agencia de la ONU pausa cruce de barcos por estrecho de Ormuz tras ataque a un buque

La Organización Marítima Internacional, de la ONU, pausó el cruce de barcos luego de un ataque en Ormuz.

Una agencia de Naciones Unidas pausó este jueves la evacuación de barcos a través del estrecho de Ormuz después de que el ejército británico dijo que un buque fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán tras el paso de varios petroleros que usaron la ruta respaldada por la ONU.

El jefe de la Organización Marítima Internacional anunció que el plan para sacar a los barcos varados del Golfo Pérsico a través del estrecho quedará en suspenso hasta que la agencia pueda confirmar garantías de seguridad para los barcos en la lista de evacuación y en la región.

No estaba claro quién lanzó el proyectil ni el tipo de embarcación que fue atacada. El reporte de un ataque se produjo horas después de que Irán amenazó a los buques con dejar de usar la ruta por el estrecho sin el permiso de Teherán.

El buque que fue atacado no formaba parte del esfuerzo de evacuación, apuntó Arsenio Domínguez, secretario general de la agencia.

Tras los reportes del ataque, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán —una nueva agencia gubernamental que Irán estableció para controlar el transporte marítimo en el estrecho— escribió en X que el tránsito fuera de sus propias rutas designadas “no estará cubierto por la garantía de paso seguro”.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el buque sufrió daños, pero que no hubo víctimas ni impacto ambiental.

La apertura de un paso alternativo por la vital vía marítima aliviaría la presión sobre la economía mundial y eliminaría la principal fuente de influencia de Irán en las conversaciones de paz. El secretario de Estado Marco Rubio, en una visita al Golfo Pérsico para tranquilizar a los aliados estadounidenses, dijo que Washington estaba comprometido con la nueva ruta y con asegurarse de que los barcos pudieran transitar el estrecho.

“Si eso cesa, entonces vamos a tener un problema”, señaló Rubio más temprano este jueves.

El tráfico por el estrecho de Ormuz ha aumentado pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra. El petróleo el jueves cayó brevemente por debajo de su último precio previo a la guerra, de poco menos de 73 dólares por barril, una señal de que el mercado cree que la situación está mejorando.

Estados Unidos e Irán siguen debatiendo los términos del acuerdo provisional de paz, incluidos temas como el paso de los barcos por el estrecho y el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Con el memorando de entendimiento, Estados Unidos e Irán tienen un periodo de 60 días para pulir los detalles. Mientras las conversaciones se celebran a puerta cerrada el presidente estadounidense Donald Trump y los líderes iraníes han parecido negociar en público, intercambiando amenazas y atribuyéndose concesiones que la otra parte niega.

Mientras tanto, el recrudecimiento de los combates en Líbano entre Israel y el grupo libanés Hezbollah ha amenazado la tregua más amplia. Líbano dice que cinco personas han muerto por ataques israelíes en los últimos dos días.

Más barcos cruzan el estrecho, pero muchos menos que antes de la guerra

Los barcos, encabezados por el Stoic Warrior, navegaron el jueves por la mañana a lo largo de la costa de Emiratos Árabes Unidos y luego la de Omán, pasando por la península omaní de Musandam bastante cerca de la costa. La ruta fue trazada por Omán y la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU.

Al norte de la ruta está un corredor en el centro del estrecho por el que los barcos circulaban libremente antes de la guerra, transportando aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Irán dijo que minó ese paso después de que Estados Unidos e Israel lo atacaran el 28 de febrero. Se ha avistado al menos una mina allí.