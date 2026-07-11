‘No habrá otro Carlos Manzo’: Grecia Quiroz afirma que mantendrá los operativos de seguridad en Uruapan

Policía Municipal, Guardia Nacional y el Ejército participan en los despliegues de seguridad en Uruapan.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró que los operativos de seguridad en el municipio continuarán de manera permanente y se reforzarán conforme aumente la capacidad operativa de la Policía Municipal, además de la coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la presidenta municipal y viuda del fallecido alcalde Carlos Manzo, explicó que las acciones de vigilancia no serán medidas temporales, sino parte de una estrategia constante para recuperar la seguridad en la región.

“Van a estar de manera permanente, esto lo vamos a hacer conforme también la fuerza de la policía vaya creciendo, va a ir aumentando también y con las corporaciones que nos están reforzando como municipio que es la Guardia Nacional y el Ejército, pues vamos a trabajar en conjunto con ellos.”, señaló Quiroz al ser cuestionada sobre la continuidad de los operativos.

La alcaldesa indicó que el municipio mantiene comunicación cercana con los mandos militares y federales que participan en las tareas de seguridad, con el objetivo de coordinar esfuerzos entre las distintas corporaciones.

“Se necesita unir esfuerzos para que las cosas verdaderamente puedan cambiar”, afirmó.

Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército participarán en los operativos

Grecia Quiroz detalló que los despliegues de seguridad se realizan principalmente con elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, aunque aclaró que también existe coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Explicó que la dependencia federal mantiene presencia principalmente en zonas estratégicas como accesos y salidas del municipio, mientras que los operativos más visibles en las calles son encabezados por las corporaciones que tienen mayor proximidad con la población.

La alcaldesa afirmó que continuará supervisando personalmente estas acciones y que acompañará los recorridos de seguridad junto con las corporaciones encargadas de los despliegues.

“Voy a estar yo acompañándolos y con mucho gusto lo hago, aquí vamos a estar”, expresó.

Grecia Quiroz descarta imitar a Carlos Manzo, pero asegura que asumirá responsabilidad

Ante las comparaciones con el exalcalde Carlos Manzo, quien encabezó personalmente algunas acciones de seguridad durante su administración, Grecia Quiroz afirmó que no busca replicar su estilo, pero sí asumir la responsabilidad que corresponde al cargo.

“No va a haber otro Carlos Manzo, yo lo he dicho y lo he dejado claro, cada quien tiene su esencia”, señaló.

Quiroz sostuvo que existe una convicción de trabajar para generar cambios en Uruapan y que su presencia en los operativos responde a un compromiso con la ciudadanía.

“Desde nuestra comodidad en nuestra casa no vamos a poder hacer muchas cosas, entonces si hay algo que yo pueda hacer con mi presencia, con mi tiempo, con el equipo de seguridad que me acompañe, lo vamos a hacer con mucho gusto”, afirmó.

Grecia Quiroz pide a Baltazar Gaona frenar los ataques

La alcaldesa de Uruapan también respondió a los señalamientos del diputado local Baltazar Gaona, a quien pidió dejar de centrar sus “energías” en el Movimiento del Sombrero, del que forma parte, para enfocarse en otros asuntos de interés público.

Lo anterior, luego de que el pasado viernes el también presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán sacara del recinto a Mariano Sánchez Farías, integrante del movimiento fundado por Carlos Manzo.

La alcaldesa respondió que la situación fue desagradable, porque no se debió limitar el acceso a nadie, porque el recinto es la casa del pueblo, e insinuó que se trataría de una cuestión directa contra el movimiento.

“Haría un llamado a que los diputados o en este caso a quien está a cargo del Congreso, al diputado Baltazar Gaona, a que ya deje de enfocar todas sus energías al Movimiento, o a Uruapan, hay muchas cosas más importantes que atender en todo Michoacán y es ahí donde debemos sumar esfuerzos”, señaló.