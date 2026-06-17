Baltazar Gaona, diputado del PT, niega que el corrido que cantó haga apología al narco: ¿De qué trata?

Baltazar Gaona cantó 'Se les peló Baltazar' en el Congreso de Michoacán.

Tras disculparse por cantar un corrido en el Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona, diputado local del Partido del Trabajo (PT), negó que hubiera hecho apología al narcotráfico.

“Jamás voy a aceptar que ese corrido o esa canción que se llevó a cabo en el Congreso constituya apología del delito. Eso es totalmente erróneo”, declaró el funcionario, quien admitió más tarde que pagará la multa por más de 82 mil pesos que le fue entregada.

La canción que interpretó el diputado es ‘Se les peló Baltazar’, que narra la historia de un hombre que evadió a las autoridades y a quien no pudieron arrestar y “se quedaron con las ganas”.

Baltazar Gaona reiteró sus disculpas a las personas que se molestaron, y especialmente se disculpó con quienes buscan respaldar la honorabilidad del Poder Legislativo.

Sin embargo, pidió a sus detractores que comprueben que se trataba de un ‘narcocorrido’, ya que esto generó una percepción “errónea”, según él.

Insistió que no hubo llamados a la violencia ni exhibición de armas, además de que no se llamó a consumir alcohol ni exaltación de grupos criminales o líderes criminales.

¿Se rompe la 4T en Michoacán si remueven a Baltazar Gaona?

Baltazar Gaona aseguró que él no tiene problema con entregar la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán si consideran que le hace daño al Poder Legislativo local.

Sin embargo, agregó que la Presidencia le corresponde al PT dentro de los acuerdos políticos de la coalición con Morena y el Partido Verde, así que removerlo abriría un conflicto entre partidos.

“Yo entrego el cargo, el pleito ya no sería conmigo, el pleito va a ser entre los partidos, entre las coaliciones, si hay respeto entre los aliados o no lo hay”, reiteró.

Baltazar Gaona respondió a las exigencias de opositores para sacarlo de la Presidencia del Congreso, incluida la de Grecia Quiroz, y aseguró que es parte de sus campañas para las elecciones de 2027 en Michoacán.

“Estos diputados que quieren ser candidatos... Tienen la vista muy corta. Por un lado hablan de unidad y de fortalecer la coalición y por otro hacen este tipo de acciones”, declaró Gaona.

Con información de Quadratín.