Guillermo Arriaga dice que no quiso acusar a Iñárritu de robarle idea detrás de ‘El Renacido’

El escritor y guionista Guillermo Arriaga afirmó este domingo que no acusó al cineasta Alejandro González Iñárritu de haberle robado la idea que dio origen a la cinta ‘The Revenant’ (‘El Renacido’).

El también productor dijo que el comentario que hizo al respecto en una entrevista con El País fue “desafortunado”, “hecho a la ligera y en “son de broma”.

“Ayer apareció una entrevista mía en @el_pais en la cual un desafortunado comentario mío, hecho a la ligera y en son de broma, se tornó en encabezado de la entrevista. Sobre el respecto quiero aclarar: considero a Alejandro González Iñárritu un talento extraordinario y uno de los cineastas más importantes del mundo, fue, es y será siempre un gran director y no pude dejar en mejores manos las tres películas que hice con él y de las cuales me siento orgulloso. Nuestras diferencias no deben empañar el trabajo que hicimos juntos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El sábado, el diario español publicó una entrevista donde Arriaga habló de su relación con González Iñárritu. En la charla confesó que su relación el día de hoy con el director de ‘Amores Perros’ es distinta, pues perdieron la comunicación.

“La idea, sí (es mía). Obviamente. No he visto la película, pero yo le he contado esa idea y mi obsesión por la misma, así que me robó mi mundo. Él no es un tipo de cacerías ni de monte. Nada de eso”, declaró al medio.

Arriaga aseguró en la red social que de ninguna manera quiso decir que le dio a González Iñárritu la idea de ‘The Revenant’, y que si sus palabras en la entrevista dejaron entrever ello, entonces se había equivocado al usarlas.

“Una larga entrevista se redujo a lo que el encabezado manifiesta, y lamento que esto sea la médula del contenido, cuando la idea era hablar de los procesos creativos que me llevaron a escribir mi obra en general”, apuntó.

“El romper mi amistad, hace ya varios años, con Alejandro, no mengua mi reconocimiento a su trabajo y es obvia la calidad del mismo. Tampoco me provoca envidias, cada uno siguió su camino y estoy feliz con el mío, ganar el premio Alfaguara me ha llenado de una enorme satisfacción. Este es mi comentario final al respecto. Nunca más volveré a hablar del tema en ninguna entrevista”, indicó.

