Port Laredo se consolida como centro estratégico del comercio de Norteamérica

Mientras Norteamérica redefine su arquitectura industrial mediante el nearshoring, fortalece la resiliencia de sus cadenas de suministro y avanza hacia una nueva etapa en la evolución del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la ciudad de Laredo concluyó la primera edición del Port Laredo Global Trade Summit ’26, un encuentro concebido para consolidarse como un foro permanente de análisis, inversión e innovación para el comercio continental.

Durante tres días, del 12 al 14 de Julio pasado, en el magnífico escenario Auditorio Dennise Nixon en Laredo Texas, 610 participantes provenientes de 241 empresas e instituciones de Estados Unidos, México, Canadá y España asistieron conferencias magistrales y paneles especializados que reunieron a líderes empresariales, desarrolladores de infraestructura, especialistas en logística, autoridades gubernamentales, instituciones académicas y organismos vinculados al comercio internacional.

Más allá de presentar las fortalezas de Port Laredo, el Summit se diseñó para responder a una pregunta que hoy ocupa a gobiernos e industria por igual: ¿qué infraestructura, tecnología, talento y coordinación institucional necesitará Norteamérica para sostener el crecimiento de sus cadenas productivas durante la próxima década?

La interrogante adquiere especial relevancia en el contexto actual. La relocalización de procesos productivos hacia México y otros países cercanos al mercado estadounidense ha incrementado la demanda de infraestructura logística, cruces internacionales, patios ferroviarios, recintos aduanales, centros de distribución y parques industriales.

Al mismo tiempo, Estados Unidos, México y Canadá avanzan en el proceso de revisión del T-MEC, colocando entre sus prioridades el fortalecimiento de las reglas de origen, la seguridad de las cadenas de suministro y una mayor integración económica regional.

En ese escenario, Port Laredo ocupa una posición estratégica. Durante 2025 movilizó aproximadamente 354 mil millones de dólares en comercio internacional, consolidándose como el principal puerto terrestre de Estados Unidos y el tercero entre más de 450 puertos marítimos, aeropuertos y cruces fronterizos del país.

Estas cifras explican por qué el Port Laredo Global Trade Summit fue concebido como una plataforma permanente para el intercambio de conocimiento, el fortalecimiento de alianzas y el análisis de los principales retos que enfrenta el comercio internacional.

“La intención fue convertir la experiencia que existe en Laredo en un espacio donde la industria pudiera compartir conocimiento, construir relaciones y generar soluciones para el futuro del comercio de Norteamérica”, expresó Javier Amieva, CEO de Americas Trade Alliance.

Cortesía.

Un ecosistema que impulsa el comercio continental

La relevancia de Port Laredo trasciende su ubicación geográfica. Su fortaleza radica en el ecosistema que opera alrededor del principal corredor comercial entre México y Estados Unidos: agentes aduanales, transportistas, operadores logísticos, desarrolladores industriales, instituciones educativas, empresas tecnológicas y organismos especializados.

Ese sistema permite el movimiento diario de componentes automotrices, productos electrónicos, maquinaria, dispositivos médicos, alimentos y bienes de consumo que forman parte de las cadenas productivas de Norteamérica.

Durante la ceremonia inaugural, el alcalde de Laredo, Dr. Víctor D. Treviño, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura fronteriza, la seguridad comercial y la cooperación binacional para mantener la competitividad de la región.

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Un Summit construido por la industria

El origen del Port Laredo Global Trade Summit respondió a una consulta directa con empresas y organizaciones que participan diariamente en el comercio internacional.

“Preguntamos directamente a la industria qué tipo de foro necesitaba. La respuesta fue clara: traer a Laredo a líderes nacionales e internacionales para dialogar sobre los retos y oportunidades del comercio en Norteamérica”, explicó Felipe Gabriel Romero, director de Marketing y Comunicaciones de Port Laredo.

La participación de 241 empresas e instituciones permitió reunir en un mismo espacio a exportadores, transportistas, agentes aduanales, desarrolladores industriales, proveedores tecnológicos, universidades y organismos empresariales que normalmente colaboran dentro de la cadena logística, aunque pocas veces coinciden en un mismo foro.

El encuentro también incluyó la Frontera Fuerte Expo, integrada por cerca de 30 expositores que presentaron soluciones para logística, comercio exterior, infraestructura, educación y tecnología aplicada al movimiento internacional de mercancías.

Entre las exhibiciones que generaron mayor interés destacó la presentación de un Tesla Semi, Tracto-camión, utilizado como ejemplo de las transformaciones que comienzan a redefinir el transporte de carga mediante electrificación, automatización, conectividad digital y nuevas soluciones para la administración de flotas.

El programa incorporó además el panel Mujeres Aduaneras, dedicado a reconocer el liderazgo femenino dentro del comercio internacional y la evolución de una industria históricamente dominada por hombres. La sesión reunió a especialistas de ambos lados de la frontera, entre ellas Elsa Hinojosa, directora del Sistema de Puentes de Laredo.

El siguiente paso para el comercio regional

El crecimiento del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá continuará demandando mayor capacidad de procesamiento, infraestructura carretera y ferroviaria, interoperabilidad tecnológica, personal especializado y mecanismos que fortalezcan la resiliencia de las cadenas de suministro.

En este contexto, proyectos como la expansión del World Trade Bridge, que contempla nuevos carriles de exportación y nueva infraestructura fronteriza, adquieren una relevancia estratégica para el futuro del comercio continental.

Con esta primera edición, el Port Laredo Global Trade Summit se incorpora a la conversación regional sobre infraestructura, logística, inversión y comercio internacional en un momento en que Norteamérica redefine sus cadenas de suministro y fortalece su integración económica. Más que un encuentro empresarial, el Summit proyecta a Laredo como un punto de convergencia para quienes diseñan el futuro del comercio terrestre en el continente.