Clima en Península de Yucatán: Mérida registrará un calor extremo con temperaturas de hasta 41°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico, indicando cielos variables en la región. (Foto: SMN)

La Península de Yucatán vivirá un miércoles 22 de julio con clima contrastante. Mérida, en Yucatán, registrará calor extremo, mientras Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal en Quintana Roo tendrán temperaturas más moderadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico, indicando cielos variables en la región.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán?

Mérida, en Yucatán, registrará las temperaturas más elevadas, con una mínima de 20°C y una máxima de hasta 41°C. Los municipios de Mérida, como la capital, esperan máximas entre 40°C y 41°C. El cielo en esta zona estará poco nuboso, lo que contribuirá a un ambiente caluroso y seco.

Las ciudades costeras de Quintana Roo disfrutarán de un ambiente más templado. Cancún y Chetumal registrarán mínimas de 24°C y máximas de 31°C.

Tulum y Playa del Carmen esperan mínimas de 22°C y máximas de 33°C. Estas áreas tendrán cielos medio nublados o nublados, con vientos moderados.

¿Hay probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán?

El viento en la Península será de ligero a moderado. Mérida y Cancún esperan vientos de 12 km/h. Tulum registrará 10 km/h y Playa del Carmen 9 km/h.

Los cielos irán de poco nubosos en Mérida a medio nublados en Cancún y Chetumal, y nublados en Tulum. No hay probabilidad de lluvias fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el monzón mexicano y canales de baja presión causarán lluvias en otras zonas del país.

Sin embargo, en la Península de Yucatán, el clima será mayormente seco y caluroso. Habrá cielos variables, con poca probabilidad de lluvias importantes para este miércoles, manteniendo el ambiente estable.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cuál es el pronóstico extendido para la Península?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 22 de julio: Máxima de 41°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 12 km/h.

Jueves 23 de julio: Máxima de 41°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

Viernes 24 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

La tendencia para los próximos días en la Península de Yucatán es de temperaturas elevadas, especialmente en el interior. Se mantendrán las máximas alrededor de 40°C a 41°C y mínimas de 20°C. Los cielos seguirán entre nublados y poco nubosos, con vientos moderados. No se esperan cambios drásticos en el clima.

(Reyes Murillo Pablo Cesar)

¿Cómo protegerse del calor en la Península de Yucatán?

Ante el calor, es esencial mantenerse hidratado. Se recomienda beber mucha agua, incluso si no se siente sed. Usar ropa ligera de colores claros y protegerse del sol con sombreros o gorras es crucial. Evitar la exposición directa al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, es una medida preventiva.

Se sugiere limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor. Proteger a niños y adultos mayores es fundamental, asegurando que estén bien hidratados y en lugares frescos.

Estar atento a los síntomas de golpe de calor, como mareos o fatiga extrema, es vital para una pronta atención médica si es necesaria.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima, se recomienda consultar las fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades de Protección Civil de cada estado ofrecen pronósticos y alertas. Mantenerse informado es clave para tomar precauciones y asegurar el bienestar ante las condiciones climáticas.

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