¿Quién es Dunia Ludlow, directora del SuperISSSTE, que critica al ‘PRIAN’ y trabajó para ellos?

Dunia Ludlow criticó a la alta burocracia de Calderón y Peña Nieto y revivió su trayectoria política durante estos periodos. (Crédito: @DuniaLudlow/X)

‘Jamás negué mi pasado priista’, respondió Dunia Ludlow Deloya a las críticas que recibió por quejarse de la “burocracia” de los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando fue funcionaria pública durante ambos periodos.

Ludlow Deloya es directora general de SuperISSSTE, cadena de supermercados propiedad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo objetivo es “acercar productos de calidad a precios accesibles”.

La polémica inició después de que la funcionaria criticó a quienes forman parte de la alta burocracia en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, a quienes acusó de que “vivieron del poder, no del trabajo”.

Los señalamientos revivieron su trayectoria política, pues durante años colaboró con gobiernos opositores a la ideología de Morena.

Primero fue directora de Coordinación y Enlace de Seguridad Nacional en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2010-2012).

También estuvo al frente de la Secretaría General del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI (2013-2015).

Después fue diputada local de la Ciudad de México por el PRI de 2015 a 2018, antes de presentar su renuncia debido a la "carga" y "exigencia ciudadana".

Ludlow Deloya se incorporó a gobiernos morenistas en 2020, cuando asumió la coordinación general de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.

Posteriormente, fue nombrada subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en el Gobierno de la CDMX, cargo que desempeñó entre 2022 y 2023.

Tras la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones y después de que Martí Batres, director del ISSSTE, asumió la dirección general, Ludlow Deloya llegó a su actual cargo.

Dunia Ludlow responde a críticas

Después de los comentarios en redes sociales, la directora de SuperISSSTE respondió a sus críticos y justificó que no forma parte de la “alta burocracia”. Aseguró que entregó resultados durante el tiempo en que colaboró con gobiernos del PAN y el PRI.

Afirmó que nunca negó su pasado priista, pero que dejó su militancia hace más de ocho años. Respondió directamente a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien se burló de los señalamientos y compartió una fotografía donde aparece con Enrique Peña Nieto.

“Pero, alcaldesa, mejor póngase a trabajar. ¿Qué hace rascándole a mi pasado priista que dejé hace 8 años y que jamás he negado? Le dejo una fotito de recuerdo de su pasado, presente y futuro priista, por lo que veo”, escribió a la alcaldesa.