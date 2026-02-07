Diana Sánchez Barrios explica por qué hizo ‘barrioseñal’ a ciclista en CDMX: ‘Me sentí acosada’

Sánchez Barrios recordó que es sobreviviente de un atentado y pidió comprensión ante su reacción.(Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

La diputada del Congreso de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, aclaró su reacción tras sentirse acosada por un ciclista que la siguió y grabó, mientras circulaba por avenida Cuauhtémoc, según refirió en un comunicado.

“El señor iba grabando y moviendo una mano, haciéndome señales groseras, llevaba una gorra y un cubrebocas como el que me atentó, como el que me balaceó”, relató la diputada local.

Tras publicarse en algunas redes sociales un altercado en el que se vio involucrada Sánchez Barrios y hacerle la “barrioseñal” a un ciclista, la diputada aclaró que solo se defendió. “Yo sé que no era correcto que le hiciera esa señal, pero me sentí acosada, me sentí espantada, me sentí preocupada”, agregó.

Reconoció tener medidas de protección como víctima de un atentado, “soy una mujer sobreviviente y que todavía están en proceso a quienes detuvieron y atentaron en contra mía”. “Deben de entender que yo vengo de una situación delicada y el tipo con la cara cubierta, la gorra puesta, recuerdo muy claramente al tipo que me dio cinco tiros”, sostuvo.

Sánchez Barrios propone medidas de seguridad en espacios cerrados

Hace más de un año la diputada y líder de comerciantes ambulantes del Centro Histórico sufrió un ataque en el que murió un comerciante de nombre Víctor Esquivel, quien se había acercado a ella para tomarse una selfie, también fue herido su primo, David Núñez, quien a los pocos días falleció.

Sánchez Barrios aprovechó el espacio para anticipar sobre el impulso de una iniciativa para que en los restaurantes y lugares de convivencia en espacios cerrados se prohíba el uso de cascos, “que pase como en los bancos que les piden que se retiren las gorras, los cubrebocas, los cascos, porque en esta ciudad se vive violencia, asaltos, cosas así”.

Finalmente, la diputada destacó que seguirá trabajando en el Congreso de la Ciudad de México defendiendo el comercio popular, las poblaciones de atención prioritaria y la defensa de los derechos humanos de quienes habitan esta ciudad.