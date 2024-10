Ataque a Diana Sánchez Barrios: Clara Brugada anuncia operativos de seguridad en Centro Histórico

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una nueva estrategia de seguridad en el Centro Histórico tras el ataque contra Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes.

“Vamos a reforzar la seguridad en el Centro Histórico que es un lugar fundamental para nuestra ciudad y para el país. Es el epicentro comercial, económico, cultural y político de la ciudad”, informó la mandataria capitalina en conferencia de prensa este viernes.

Para ello dio a conocer que la nueva autoridad del Centro Histórico es el maestro Carlos Cervantes Godoy, quien ejercerá su cargo, a partir de este viernes, como mando único de la zona.

Junto con el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, detallaron que se reforzarán los patrullajes en la zona Centro con 330 elementos de la Policía Bancaria e Industrial. Además, se establecerán tres sectores de policía como parte de una reestructuración.

¿Cuáles serán las nuevas acciones de seguridad en el Centro Histórico de la CDMX?

Como parte de este operativo, los policías de tránsito estarán a cargo de realizar operativos a las motocicletas que circulan en calles del centro de la ciudad.

Otra de las acciones consiste en reanudar y reforzar el programa de verificación de centros nocturnos, establecimientos y puntos de venta de alcohol que incluye a las llamadas ‘chelerías’.

Clara Brugada y Pablo Vázquez anunciaron también una estrategia destinada a prevenir, reducir y combatir la extorsión en cada una de sus modalidades que afecta, sobre todo, a comerciantes.

“Hacemos un llamado a los comercios en vía pública que se deslinden del crimen organizado, que no hagan alianzas con el crimen porque esto no los fortalece, los vulnera”, apuntó el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto y recordó que las calles del Centro Histórico no tienen dueño, sino que son de todos los capitalinos.

El secretario de Seguridad explicó que se realiza un diagnóstico de las cámaras de vigilancia en el Centro Histórico de la CDMX para identificar posibles lagunas y eliminarlas, así como mejorar la tecnología y sistemas de video.