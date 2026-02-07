Domingo de Super Bowl... y heladas: ¿En qué alcaldías habrá doble alerta por frío en CDMX?

Milpa Alta y Tlalpan registrarán las temperaturas más bajas durante la madrugada del domingo. (Foto: Gustavo Alberto / Cuartoscuro)

¿Ya listos para el Super Bowl? Pues también ve preparando el café y las cobijas, porque el frío en la CDMX no dará descanso a los capitalinos en este domingo deportivo. Desde las primeras horas de este 8 de febrero se esperan bajas temperaturas e incluso heladas en al menos seis alcaldías de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX activó doble alerta por bajas temperaturas durante la madrugada y la mañana del domingo, ante la llegada de un sistema de aire frío que mantendrá el ambiente helado en gran parte del Valle de México.

¿Qué alcaldías amanecerán con 6°C y hasta 1°C en CDMX?

Las autoridades capitalinas activaron la Alerta Naranja ante el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana del domingo en las alcaldías:

Milpa Alta.

Tlalpan.

En estas demarcaciones se prevé que el termómetro descienda hasta entre 1 y 3 grados Celsius, en un periodo comprendido de las 00:00 a las 08:00 horas.

Asimismo, se emitió la Alerta Amarilla para el mismo horario en las alcaldías:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Xochimilco.

En estas demarcaciones se prevén temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada del domingo 8 de febrero.

¿Cómo estará el clima en México este domingo 8 de febrero?

A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Conagua reportan condiciones de temperaturas frías a muy frías en varias regiones del país, especialmente en zonas serranas y en el norte de la República.

Para este domingo 8 de febrero, se esperan vientos moderados a fuertes, lluvias aisladas y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en áreas altas, debido a la interacción de sistemas atmosféricos y corrientes en chorro que afectan gran parte del país.

En la Ciudad de México y el Estado de México se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 6 °C durante la madrugada y mañana, cielo despejado a parcialmente nublado durante el día y temperaturas máximas de 23 a 25 grados Celsius.

En zonas serranas del norte y centro del país, como Chihuahua y Durango, se pronostican temperaturas de 0 °C o incluso bajo cero durante la noche y madrugada, acompañadas de posibles heladas y eventos de nieve o aguanieve en áreas altas.

Por otro lado, en estados del occidente y sur del país se esperan lluvias intermitentes y chubascos, junto con un ambiente fresco a frío, especialmente durante la madrugada.

Así estará el clima para mañana 8 de febrero en el resto del país: