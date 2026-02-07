Domingo de Super Bowl... y heladas: ¿En qué alcaldías habrá doble alerta por frío en CDMX?

¿Ya listos para el Super Bowl? Pues también ve preparando el café y las cobijas, porque el frío en la CDMX no dará descanso a los capitalinos en este domingo deportivo. Desde las primeras horas de este 8 de febrero se esperan bajas temperaturas e incluso heladas en al menos seis alcaldías de la capital.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX activó doble alerta por bajas temperaturas durante la madrugada y la mañana del domingo, ante la llegada de un sistema de aire frío que mantendrá el ambiente helado en gran parte del Valle de México.
¿Qué alcaldías amanecerán con 6°C y hasta 1°C en CDMX?
Las autoridades capitalinas activaron la Alerta Naranja ante el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana del domingo en las alcaldías:
- Milpa Alta.
- Tlalpan.
En estas demarcaciones se prevé que el termómetro descienda hasta entre 1 y 3 grados Celsius, en un periodo comprendido de las 00:00 a las 08:00 horas.
Asimismo, se emitió la Alerta Amarilla para el mismo horario en las alcaldías:
- Álvaro Obregón.
- Cuajimalpa.
- Magdalena Contreras.
- Xochimilco.
En estas demarcaciones se prevén temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada del domingo 8 de febrero.
¿Cómo estará el clima en México este domingo 8 de febrero?
A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Conagua reportan condiciones de temperaturas frías a muy frías en varias regiones del país, especialmente en zonas serranas y en el norte de la República.
Para este domingo 8 de febrero, se esperan vientos moderados a fuertes, lluvias aisladas y la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en áreas altas, debido a la interacción de sistemas atmosféricos y corrientes en chorro que afectan gran parte del país.
En la Ciudad de México y el Estado de México se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 6 °C durante la madrugada y mañana, cielo despejado a parcialmente nublado durante el día y temperaturas máximas de 23 a 25 grados Celsius.
En zonas serranas del norte y centro del país, como Chihuahua y Durango, se pronostican temperaturas de 0 °C o incluso bajo cero durante la noche y madrugada, acompañadas de posibles heladas y eventos de nieve o aguanieve en áreas altas.
Por otro lado, en estados del occidente y sur del país se esperan lluvias intermitentes y chubascos, junto con un ambiente fresco a frío, especialmente durante la madrugada.
Así estará el clima para mañana 8 de febrero en el resto del país:
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa).
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.