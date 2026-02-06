Frío dará ‘tregua’ a CDMX con temperaturas de 25 grados; ¿en dónde habrá heladas y lluvias?

¿En dónde va a llover este fin de semana por el frente frío 33 en México? (Conagua).

El frío tomará unas vacaciones de la Ciudad de México, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para este fin de semana se prevén hasta 25 grados centígrados en la capital del país.

Según el pronóstico del clima, el sábado 7 de febrero habrá un ambiente fresco a templado, sin lluvias en la CDMX.

La temperatura máxima será de 22 a 24 grados centígrados y las mínimas, de 5 a 7 grados.

Para el domingo 8 de febrero habrá ambiente templado y fresco, con temperaturas de entre 23 y 25 grados para la CDMX y mínimas de 6 a 8 grados. No se prevén lluvias.

También hará calor en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan de 35 a 40 grados centígrados.

Además, se prevén de 30 a 35 grados centígrados en Sonora, Durango, Morelos y Puebla.

¿Dónde lloverá este fin de semana en México?

Sin embargo, la Conagua también informó que el frente frío número 33 hará de las suyas en otras zonas del país, ya que se prevén chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Además, habrá lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Las precipitaciones serán originadas por la masa de aire polar asociada al frente frío número 33 que cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste de México.

Otros estados afectados por el frente frío 33 será Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde habrá de -5 a 0 grados centígrados, en sus zonas serranas.

Además, se prevén de 0 a 5 grados en zonas altas de Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Finalmente, se prevé evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.