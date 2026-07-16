‘Bochorno’ en Península de Yucatán: Calor extremo de 39 grados y cielo despejado el viernes 17 de julio

Así estará el clima en la Península de Yucatán este viernes 17 de julio.

El viernes 17 de julio, la Península de Yucatán se prepara para un día de intenso calor y cielos mayormente despejados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que se esperan temperaturas máximas de hasta 39.3°C, especialmente en el interior de Yucatán. La probabilidad de lluvia será baja, dominando el sol en la mayor parte de la región. Es fundamental tomar precauciones.

Vista aérea de las costas del Caribe Mexicano bajo el sol.

¿Qué temperaturas se esperan en Península de Yucatán mañana?

En Mérida, capital de Yucatán, se registrará la temperatura más alta de la región, con una mínima de 20.0°C y una máxima de 39.3°C. En la ciudad y sus alrededores se esperan condiciones muy calurosas, con un viento de 13 km/h. La humedad será de 0 por ciento, indicando un ambiente seco.

El Caribe Mexicano tendrá condiciones más moderadas. En Cancún, se esperan temperaturas de 24.3°C como mínima y 31.0°C como máxima, con cielo medio nublado y viento de 12 km/h. Por su parte, Tulum registrará entre 22.7°C y 33.0°C, con cielo nublado y viento de 10 km/h.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en otras ciudades del Caribe Mexicano?

Para Playa del Carmen, el termómetro marcará una mínima de 22.7°C y una máxima de 33.3°C, con cielo medio nublado y viento de 9 km/h. En Chetumal, las temperaturas variarán de 24.3°C a 31.0°C, con cielo medio nublado y viento de 12 km/h.

Hay diferencias notables en la región. Mérida y el interior de Yucatán esperan un calor más intenso con cielos despejados. Las zonas costeras, como Cancún y Chetumal, tendrán temperaturas un poco más bajas y más nubes. La probabilidad de lluvia es mínima en toda la Península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán este fin de semana?

El pronóstico extendido para la Península de Yucatán es el siguiente:

viernes 17 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Cielo despejado, viento de 13 km/h.

sábado 18 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 13 km/h.

domingo 19 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 12 km/h.

Para los próximos días, el calor persistirá en la región. El monzón mexicano y ondas tropicales afectarán otras zonas del país. Sin embargo, en la Península de Yucatán se mantendrán los cielos despejados a medio nublados, con temperaturas elevadas. No se esperan lluvias importantes.

¿Cómo protegerse del calor de hasta 39°C en Yucatán?

Ante el calor intenso, es fundamental mantenerse bien hidratado. Se recomienda beber abundantes líquidos, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las horas de mayor radiación solar.

Para salir, se aconseja usar ropa ligera de colores claros y manga larga, sombreros o gorras, y gafas de sol. También es importante aplicar protector solar con un factor alto. Estas medidas ayudarán a prevenir golpes de calor y deshidratación durante la jornada.

Fuente: CONAGUA.

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