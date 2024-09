¿Cómo está Daniel Bisogno desde su trasplante de hígado hasta HOY? Cronología de su estado de salud

De nueva cuenta, Daniel Bisogno se encuentra en terapia intensiva a casi dos semanas de haber recibido su trasplante de hígado, preocupando a todos sus seguidores. Sin embargo, sería por una situación ‘protocolaria’.

El lunes, Alex Bisogno, hermano del conductor, explicó que días después de haber recibido el alta y recuperarse en su casa con cuidados muy específicos, presentó complicaciones que ameritaron una visita de urgencia al hospital, donde actualmente se encuentra en el área de cuidados intensivos.

¿Cómo está Daniel Bisogno HOY? Este es su estado de salud en las últimas semanas

Pese a que desde mayo de 2023 la salud de Daniel Bisogno se ha visto mermada considerablemente, con varias visitas a hospitales y operaciones, septiembre es un mes clave gracias al reciente trasplante que recibió y por el que su salud presentó altibajos.

Daniel Bisogno recibió un trasplante de hígado por el daño hepático que presentaba. (Fotoarte: El Financiero) (Instagram @bisognodaniel / Cuartoscuro)

4 de septiembre: Le dan noticia a Daniel Bisogno de que recibiría trasplante de hígado

Durante la emisión de Ventaneando del 4 de septiembre se dio a conocer que esa misma mañana, Bisogno recibió la noticia de que encontraron un hígado compatible con él, por lo que en próximas horas sería sometido al trasplante.

Sin embargo, para este procedimiento era necesario encontrar donadores de plaquetas, por lo que solicitaron a la audiencia que, quien quisiera y pudiera, auxiliara al presentador, que en ese momento no se encontraba presente.

“Una petición especial que queremos hacer, esta mañana Daniel Bisogno recibió una noticia fenomenal (…) podría ser sometido al trasplante de hígado que estaba esperando todos estos meses (…) para empezar el procedimiento necesita donación de plaquetas de sangre”.

Daniel Bisogno recibió loa noticia de que le harían trasplante de hígado. (Foto: Especial El Financiero)

4 de septiembre: Daniel Bisogno recibe trasplante de hígado

La noche de ese mismo 4 de septiembre, Daniel Bisogno se sometió al trasplante de hígado para contrarrestar el daño hepático que ya tenía el suyo como consecuencia del hígado graso que padeció y los medicamentos que tomaba.

A pocas horas del procedimiento quirúrgico, su hermano Alex Bisogno compartió a Ventaneando que fue un éxito, y que ya se encontraba en recuperación.

“Sigue en observación para no rechazar el órgano, estará en el hospital 10 días y después una recuperación en casa, se mantiene en terapia intensiva por cualquier reacción adversa, pero ahorita tiene inmunodepresores y podría enfermar, además sigue intubado”, declaró Alex.

Pese a que todo salió bien, el conductor de Al Extremo admitió que existía la posibilidad de que hubiera problemas. “Las próximas 48 horas son decisivas, podría tener complicaciones como infartos, falla de riñones, un panorama difícil, pero nada de eso sucedió”, agregó.

Daniel Bisogno se recupera rápidamente después del trasplante de hígado que recibió el 4 de septiembre. (Inatagram @bisognodaniel / Cuartoscuro)

6 de septiembre: Extuban al conductor

A menos de 48 horas de la operación, los médicos decidieron extubar a Daniel Bisogno gracias a la mejoría que presentó el actor de Lagunilla mi Barrio. Aunque seguía en terapia intensiva, ya se encontraba haciendo bromas, riéndose y moviéndose sin mayor dificultad, por lo que pensabas ya pasarlo a una habitación.

“En cuanto empiece a recuperarse y su hígado empiece a funcionar correctamente, Daniel va a ser otro completamente, tal como lo fue cuando lo conocimos”, explicó Pedro Sola.

Daniel Bisogno Daniel Bisogno fue extubado horas después de su trasplante. (Foto: Instagram @bisognodaniel/Cuartoscuro)

7 al 9 de septiembre: Daniel Bisogno sale de terapia intensiva e inician proceso de drenaje

El sábado 7 de septiembre salió de terapia intensiva y lo trasladaron a una habitación en el hospital donde lo están atendiendo. Dos días después empezaron a quitarle los drenajes bajo los que estaba sometido.

Además, ese mismo fin de semana recibió la visita de su hija Micaela. “Mi más chiquita cuidadora, mi más grande amor. Siempre juntos. Agradeciendo siempre este gran milagro”, escribió en una foto que subió a sus redes sociales donde aparece la pequeña con bata azul y cubrebocas.

“Ya no se siente mal, ya no se siente cansado, todo cambió simplemente por el hecho de la operación”, mencionó Pedro Sola. “Nos mandó un audio (…) en donde lo escuchamos, yo creo, que mejor que en cualquier otro momento de su vida… es más, si le hubieran quitado una muela se escucharía peor de lo que se escucha ahorita”, agregó Linet Puente.

El conductor Daniel Bisogno se sentía mucho mejor trasplante de hígado. (Foto: Shutterstock / Cuartoscuro)

10 de septiembre: Daniel Bisogno sale del hospital

En la emisión de Ventaneando del 11 de septiembre, dieron a conocer que el martes 10, una semana después de su trasplante, Daniel Bisogno fue dado de alta del hospital, por lo que seguiría su recuperación en casa.

Incluso, hubo un enlace con el conductor, quien agradeció a sus seres queridos, compañeros del programa y al público por estar atentos a su estado de salud.

“Estoy muy emocionado (…) con esta nueva oportunidad de vida tan grande como ha sido el trasplante de hígado que ha salido maravillosamente bien, las cosas van a estar perfectas. Todo ha salido muy bien, ahora toca cuidarse (…) vámonos a empezar esta nueva vida”, mencionó con un semblante mejorado.

12 de septiembre: Inicia con complicaciones de salud

A dos días de su alta del hospital, Bisogno presentó fiebre, situación que alarmó a su familia y por la cual lo llevaron al hospital.

“En la noche empezó con un problema de fiebre. Empezó a tener escalofríos, a titiritar, entonces ya saben que lo tenemos con lupa, supervigilado y ante la mínima duda nosotros tenemos que reaccionar inmediatamente, por lo tanto, le tomaron temperatura a Daniel, le mandamos la información a la doctora y dijo ‘mañana vénganse al hospital’”, explicó Alex, hermano de Daniel Bisogno.

Después de una revisión, decidieron adelantar unos estudios que tenía programados para el 14 de septiembre, pues existía la posibilidad de que tuviese una infección, algo de lo que su familia estaba consciente que podía pasar.

“Se le llevó al doctor en consulta, se le hicieron estudios, todo apunta a que es una infección, un ‘bichitito’ que está creciendo en su sangre (…) crece en el estómago de cualquier persona, pero al estar inmunosuprimido empezó a crecer más de lo normal”, explicó Alex a Ventaneando.

Daniel Bisogno empezó con problemas a dos días de su alta del hospital. (Foto: Shutterstock / Instagram / @bisognodaniel)

15 de septiembre: Daniel Bisogno regresa a terapia intensiva

Al presentar esta complicación en su recuperación, los médicos decidieron que el actor de teatro debía regresar no solo al hospital, sino al área de cuidados intensivos, aunque esto no significa que su vida corra peligro.

“Está en el hospital, pero no es de gravedad, Daniel está bien. Está en terapia intensiva, pero no porque esté enfermo de gravedad, eso sí que quede claro, tuvo un trasplante hace una semana, ha seguido los pasos al pie de la letra, pero no podemos descartar nada, por eso está en terapia intensiva, tiene que estar bajo supervisión”, explico su hermano Alex, quien funge como portavoz de toda la información relacionada con el estado de salud de Bisogno.

Incluso, señaló en Ventaneando el 16 de septiembre que próximamente regresaría a piso, donde puede recibir abiertamente visitas.