‘No había mililitros en el menú’: Palazuelos dice que suspendieron su hotel Diamante K por ‘sanciones menores’

El empresario Roberto Palazuelos defiende que tuvo 'sanciones mínimas' a Diamante K (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Tras la suspensión de Profeco del hotel Diamante K del empresario Roberto Palazuelos en Tulum, Quintana Roo, el ‘Diamante Negro’ defendió que su establecimiento fue señalado por faltas menores y no por abusos contra los consumidores.

En entrevista con el programa Chismorreo, Palazuelos aseguró que el operativo a hoteles de Tulum incluyó alrededor de 10 sitios dentro del Parque Jaguar y que no todos recibieron sanciones de la misma magnitud, aunque —dijo— su nombre fue utilizado para amplificar el impacto mediático del caso.

¿Por qué suspendieron Diamante K? Esto dice Roberto Palazuelos al respecto

El empresario detalló que una de las principales observaciones hechas por la autoridad fue un aspecto técnico del restaurante del hotel. “La única anomalía que le encontraron al (hotel) Diamante K fue que el menú del restaurante no tenía marcados los mililitros”, afirmó y las nombró “sanciones menores”.

Palazuelos añadió que otra falta señalada fue la colocación de sobres para propina en las habitaciones por parte del personal de limpieza, práctica que —según explicó— desconocían que estuviera prohibida.

“Las camaristas dejaban unos sobrecitos para propina y ni siquiera sabíamos que eso estaba prohibido”, detalló en una entrevista anterior.

Con base en ello, rechazó que se tratara de un abuso sistemático o de un esquema de tarifas excesivas, como se difundió tras el operativo.

En un comunicado, Profeco informó que el operativo se realizó tras denuncias por incrementos injustificados en productos y servicios turísticos en Tulum. Como parte de la revisión, se inspeccionaron hoteles, restaurantes y comercios tanto en el centro del municipio como dentro del Parque Jaguar.

La dependencia indicó que a Diamante K y otros establecimientos se les colocaron sellos de suspensión por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre ellas no exhibir tarifas, inducir al pago de propinas, no presentar términos y condiciones del servicio y mostrar precios en moneda extranjera o en idioma distinto al español.

Además, el levantamiento de precios realizado por Profeco ubicó a Diamante K como el hotel con el costo más alto en habitaciones dobles dentro del Parque Jaguar, con tarifas significativamente superiores a las del centro de Tulum.

El actor y empresario negó que su hotel haya sido clausurado por tarifas abusivas y sostuvo que el caso fue “hecho grande” por tratarse de su figura pública. “Me trepan a mí a la nota para hacerla grande”, expresó.

Aseguró que solo uno o dos hoteles habrían sido efectivamente clausurados y que en el resto —incluido el suyo— las sanciones fueron administrativas y de rápida corrección.

En entrevistas previas, Palazuelos ha señalado que sus hoteles se distinguen por ofrecer experiencias exclusivas y de baja densidad.

“Una habitación mía vale como ocho o nueve de Cancún”, dijo al explicar por qué sus tarifas superan el promedio regional por el modelo de cabañas en medio del característico ecosistema que hay en la región.

“Cancún no se diferencia mucho de la Riviera Maya porque son los mismos ‘hotelotes’ de muchas habitaciones grandes all inclusive (todo incluido) y demás”, agregó al respecto.

Según el actor y empresario, se anticipó a la construcción de la autopista que conecta hacia Tulum, compró tierra a los propietarios a crédito y fue así como ayudó a convertir a Tulum en un muy popular destino turístico.