Anuncian muerte de Yeison Jiménez a sus fans y siguen con el show: ‘Él esperaría que siguiéramos’

Julio Serna Gómez anunció la muerte de Yeison Jiménez a los asistentes a su concierto. (Fotos: IA Gemini / @juliosernag).

La noche del sábado 10 de enero, el público de Marinilla, Antioquia (Colombia) esperaba al cantante Yeison Jiménez, uno de los conciertos destacados de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre. Sus músicos ya preparaban el escenario, pero de pronto el alcalde del municipio tomó el micrófono y anunció su muerte.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo, cuando volaba del aeropuerto de Paipa (Boyacá) a Medellín para luego trasladarse a Marinilla a dar su show. También perdieron la vida los otros cinco pasajeros: Hernando Torres (piloto), Jefferson Osorio (mánager del artista), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente) y Weisman Mora (fotógrafo).

El cantante falleció justo como relató hace 20 días en el programa Se dice de mí de Caracol Televisión: “Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: ‘Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné’. En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias”.

Fotografía tomada a través de rastreo de redes de bomberos y rescatistas cerca a una avioneta accidentada este sábado, en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). (Foto: EFE/ Rastreo de Redes).

Público de concierto se entera de la muerte de Yeison Jiménez

Julio Serna Gómez, alcalde de Marinilla, confirmó la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo a los asistentes de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, quienes lo esperaban en el show de las 9 de la noche.

“La avioneta en que venía Yeison Jiménez se acaba de estrellar en Boyacá y nos están diciendo que todos los ocupantes fallecieron. Estamos recibiendo esta información, su banda todas se encontraban en este momento aquí. Se están retirando”.

El cantante colombiano Yeison Jiménez era uno de los principales exponentes de la música popular de Colombia. EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda ARCHIVO (Luis Eduardo Noriega A./EFE)

El público expresó su sorpresa: “Quiero lamentar y expresar las condolencias, por supuesto, a su familia, a sus seguidores. Como ustedes saben, teníamos programada una presentación con él”.

Las actividades de la festividad continuaron pese a la tragedia: “Nosotros lamentamos profundamente esto, nos llena de consternación. Yo creería que un hombre de estos que ha animado y ha dado alegrías a Colombia, esperaría que pudiéramos seguir con estas actividades. Vamos a esperar más información y vamos a seguir por el momento con las presentaciones que tenemos preparadas (...) Revisaremos qué podemos hacer el resto de la noche".

Otro hombre del staff tomó el micrófono para hacer una invitación a quitarse las gorras y los sombreros para honrar al músico: “Como marinillos los invitamos a guardar un minuto de silencio en memoria del artista Yeison Jiménez (…) Que Dios Padre Todopoderoso le conceda el descanso eterno al gran artista Yeison Jiménez. Un aplauso al cielo para él”.

El accidente de avioneta en el que murió Yeison Jiménez

De acuerdo con la información oficial, Yeison Jiménez llegó al aeropuerto de Paipa alrededor de las 15:50 horas del sábado. Minutos después abordó la avioneta privada con matrícula N325FA, con destino a Medellín, desde donde se trasladaría a Marinilla para cumplir con su compromiso musical.

La aeronave despegó, pero cayó segundos después en un campo cercano al final de la pista, en una zona rural entre Paipa y Duitama. La Fiscalía General informó que abrió “una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular”, mientras que la Aeronáutica Civil activó el protocolo técnico de investigación.

Fotografía publicada en la cuenta de X @DefensaCivilCo de la Defensa Civil de Colombia que muestra a integrantes de varios equipos de socorro atendiendo el accidente de una avioneta este sábado, en zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). (EFE/ Defensa Civil de Colombia).

“Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave”, señaló la autoridad aeronáutica en un comunicado.

Tras el accidente comenzó a circular un video grabado desde el interior de la avioneta segundos antes del despegue, publicado en redes sociales por Weisman Mora, fotógrafo del artista, quien también falleció. En las imágenes se observa al piloto utilizando su teléfono celular durante la maniobra, así como el panel de control con aparentes mensajes de advertencia sobre una posible falla eléctrica.

Las autoridades no han confirmado oficialmente las causas del accidente aéreo donde murió el famoso y han pedido evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones técnicas.

Los cuerpos de los seis ocupantes fueron trasladados posteriormente a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá, tras las labores de rescate realizadas por organismos de socorro, autoridades aeronáuticas y la Policía Nacional.

Los homenajes a Yeison Jiménez en Colombia

El equipo de trabajo del cantante publicó un mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo y expresó su solidaridad con las familias de las demás víctimas. “Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía”.

Artistas como Carlos Vives, Fonseca y Silvestre Dangond también se despidieron públicamente en redes sociales, con mensajes de condolencias dirigidos a su familia y allegados.

Yeison Jiménez se había consolidado como uno de los principales exponentes de la música popular colombiana, con canciones como ‘Aventurero’, ‘Vete’, ‘Mi venganza’, ‘Sublime mujer’ y ‘Ni tengo ni necesito’. Venía de participar en la Feria de Manizales y tenía programada una intensa agenda de conciertos, incluida una presentación en el estadio El Campín de Bogotá el próximo 28 de marzo.

Con información de EFE