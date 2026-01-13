‘Se inicia desde abajo’: Los consejos de Ernesto Zedillo Jr. a su hijo Nicolás Buenfil

Nicolás es hijo de Erika Buenfil y de Ernesto Zedillo Jr. quienes fueron pareja. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Ernesto Zedillo Jr. y Nicolás Buenfil tuvieron un momento de padre e hijo donde él le compartió consejos al joven para alcanzar sus objetivos y metas.

El hijo de Erika Buenfil tuvo un acercamiento con su papá aproximadamente hace dos años, cuando él lo buscó y desde ese momento su relación se fortificó, contó el actor que debutó en 2024.

Recientemente, Nico y Ernesto Zedillo Jr. fueron captados en una plaza comercial en la Ciudad de México, donde recibió los consejos del hijo del expresidente mexicano.

Erika Buenfil, y su hijo Nicolás de Jesús Buenfil. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Qué le dijo Ernesto Zedillo Jr. a Nicolás Buenfil?

Nicolás Buenfil fue visto junto a su papá mientras estuvieron paseando en las instalaciones de una plaza, donde “comieron una crepa”, algo que a él lo hace feliz, porque ya tiene un mayor acercamiento con Zedillo Jr.

“Compartir un momento de calidad, es padrísimo, me llevo bien con él, lo quiero y me gusta pasar con él estos momentos, aunque quizá un poco tarde”, declaró en una entrevista con Eden Dorantes, publicada en su canal de YouTube.

En las pláticas que el joven actor mantiene con el hijo del expresidente mexicano, hubo consejos “de vida”, los cuales “marcaron” a ‘Nico.

“No busques todo desde el principio, debes crecer poco a poco, eso es algo especial para mí, yo quería comenzar con un super trabajo y ganar mucho dinero, pero me detuvo y me dijo ‘No, espérate, se inicia desde abajo’, eso fue algo que me marcó”.

Además, Ernesto Zedillo Jr. elogió el compromiso y la responsabilidad de Nicolás, especialmente tras debutar en la “artisteada”.

“Me dijo que le eche ganas, siga y siga hasta más no poder (...) Sé que sabe mi trabajo, me sigo moviendo, él lo ve, toco puertas aquí y allá, así voy a encontrar algo y le voy a seguir”.

Finalmente, agregó que si bien tiene mayor contacto con su papá, con su abuelo Ernesto Zedillo todavía no se ha dado, ni tampoco busca adquirir el apellido del político mexicano.

“Es un apellido, lo que me importa es la relación que tengo ya con él (...) Con mi abuelo, ya veremos en un futuro”.

Ernesto Zedillo, expresidente de México, es abuelo de Nicolás, hijo de Erika Buenfil. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿A qué se dedica Nicolás, hijo de Erika Buenfil?

Nicolás Buenfil, de 19 años, es hijo de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. Sus primeros pasos en la vida pública fueron en las redes sociales.

En sus perfiles de Instagram y TikTok comparte videos de los viajes al lado de su mamá, así como su estilo de vida.

En una ocasión pidió entrar a La Casa de los Famosos México porque estaba interesado en integrarse al proyecto.

El joven cuenta con casi 150 mil seguidores en Insta, la cual es su red social principal, en las cuales tiene fotos con otros famosos como Mario Bautista, Mar de Regil y Sabine Moussier.

Recientemente, debutó como actor, contó su mamá Erika, y lo hizo en la telenovela mexicana Amores Verdaderos. Además, la actriz confirmó su participación en diferentes obras de teatro, pero de carácter amateur.