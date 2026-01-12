Édgar Vivar, actor de ‘El chavo del 8’, desmiente su muerte: ‘No tengo planes de hacerlo aún’

Édgar Vivar pidió no creer en todas las noticias que surgen acerca de su salud y de su vida. (Foto: Cuartoscuro)

‘Míralo, he, míralo, he’: Édgar Vivar, actor de El Chavo del 8, desmintió los rumores que surgieron en redes sociales acerca de su muerte.

Vivar, quien interpreta al Sr. Barriga en el programa de Chespirito, fue el protagonista de este tipo de noticias falsas desde hace más de una década, pues desde 2016 se menciona que el famoso murió.

Actualmente, el nombre del actor de El Chapulín Colorado se viralizó en las redes sociales porque supuestamente falleció, pero fue el mismo quien salió a decir que todo era una mentira.

“No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contra orden de allá arriba (...) No, no me molestan (esa clase de rumores), por el contrario, lo tomo por el lado positivo, eso quiere decir que soy una persona digna de atención", declaró en una charla con el programa HOY.

También Édgar Vivar, quien interpretó a Noño en El Chavo del 8, pidió no creer en todo lo que se dice acerca de su salud o de su vida, aunque hizo énfasis en que no se deberían difundir noticias falsas acerca de su muerte porque en la mayoría de ellas asustaron a su familia.

“Se me hace muy siniestro eso, juegan con el público, con toda la gente que me quiere, pero eso de popularizarse con esas malas noticias no se hace (...) desde luego que sí afectan a mi familia, a muchos amigos míos fuera de México, es feo”, compartió para De Primera Mano.

De acuerdo con el excompañero de Roberto Gómez Bolaños, todavía tiene proyectos en la televisión y en películas en las cuales tiene altas expectativas por su papel y este tipo de información falsa lo “mata” desde hace muchos años, pero al menos le recuerda que se acuerdan de él.

Édgar Vivar desmintió los rumores de su muerte. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿De dónde surgió el rumor de la muerte de Édgar Vivar?

Los rumores acerca de la muerte de Édgar Vivar surgieron en TikTok luego de la difusión de un video que aseguraba el fallecimiento del actor a consecuencia de un accidente automovilístico causado por el exceso de velocidad.

Sin embargo, no hubo confirmación oficial del suceso y fue desmentido por el propio actor con una aparición ante los medios.

El video compartido en redes sociales mostraba algunas características que pueden identificarlo rápidamente como falso, por ejemplo las faltas de ortografía en el texto, la voz con filtro y la cuenta que no pertenece a ningún periodista, comunicador o actor cercano al actor de programas de Chespirito.

¿Cuál es el estado de salud de Édgar Vivar?

Édgar Vivar tuvo diferentes enfermedades que superó, como una infección por Covid-19, y que afectaron su salud.

Pero a sus 77 años, aseguró que todavía tiene fuerzas para continuar con los proyectos actorales.

“Doy gracias a Dios, estoy feliz, estoy muy contento, estoy con todas las ganas del mundo para seguir trabajando, mientras me permita el creador, por ahora estoy bien“, compartió para el Programa Hoy.