Pide Ricardo Monreal ‘no exagerar’ en lo que vendrá con reforma electoral

Ricardo Monreal pidió a la oposición no desaparecer, no esconderse ni exagerar respecto a la reforma electoral que presentará Claudia Sheinbaum. [Fotografía. Cuartoscuro]

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a los críticos de la propuesta de reforma electoral “no exagerar” sobre lo que se ha anunciado y confiar en que “hay buena fe en la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Pidió “no preocuparse porque la decisión definitiva se tomará en las cámaras legislativas del Congreso, donde se escuchará a todos, con una discusión amplia, plural, tolerante y en la que se escuchará a todos, a los contrarios, a los disidentes, a los dispares, a las voces distintas y hasta encontradas”.

El legislador sostuvo, en conferencia, que es una facultad constitucional de la presidenta hacer una propuesta en materia electoral y precisó que se van a acelerar los trabajos, porque “tenemos plazos fatales” legales, por lo que la reforma debe ser aprobada a más tardar en abril del año próximo.

Sobre las divisiones en Morena, Monreal Ávila aclaró que confía en que “la ebullición de la juventud del partido aún no llegue a la división, a la fractura, porque estamos obligados a que la presidenta Shienbaum tenga el respaldo de todos”.

Insistió en que “para que una ley se enriquezca, tiene que haber diferencias de pensamiento. Yo creo que hay que escuchar a todos en el Congreso; debe caracterizarse por ser abierto, plural, tolerante y escuchar todas las voces, aunque no nos gusten algunas, es parte del México moderno”.

Dijo a la oposición del PRI y el PAN que “el hecho de que esté Pablo Gómez al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y otros miembros del gobierno, para mí son garantía de que habrán de hacer un buen trabajo; pero yo creo que el trabajo definitivo es el que va a hacer el Congreso, así que no deben preocuparse; lo que ellos propongan será revisado”.

Por eso, “los diputados vamos a contribuir, a colaborar, a participar cuando seamos convocados en la comisión presidencial, pero estamos conscientes de que lo que se logre concretar, acordar, consensuar en esta comisión, tendrá que ser presentado a alguna de las dos cámaras para su aprobación o no”.

Recomendó “no desesperarse ni precipitarse, no exageremos. Si nos solicitan, seguramente los diputados de todos los grupos parlamentarios optarán por ir o no a estos foros de debate”.