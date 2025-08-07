Taddei minimiza exclusión del INE en comisión para la reforma electoral: ‘No está prohibido acercarnos’

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, minimizó la exclusión de la autoridad electoral de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, no obstante, adelantó que buscará reunirse con el titular de dicho órgano, Pablo Gómez.

En conferencia de prensa, Taddei Zavala dijo que el INE no puede formar parte de la Comisión Presidencial por su carácter de órgano autónomo, aunque dijo que eso no implica que no puedan aportar su experiencia técnica en la deliberación de la reforma electoral en caso de ser requerida.

“No está prohibido acercarnos a la comisión; sin embargo, es una comisión presidencial como se le ha denominado. Es a partir de la propuesta de la propia presidenta de la República, nuestra presidenta, que se crea esta comisión. Entendiendo eso, el Instituto no puede ser parte de la comisión en su carácter autónomo, pero sí puede ser expositor si así se requiere en algunos de los temas”, dijo.

La presidenta del INE dijo que sí está garantizada la participación del INE en la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado morenista Víctor Hugo Lobo Román, que se encargará de dar trámite a la iniciativa presidencial.

Aunque aún se desconoce el contenido de la reforma electoral, Taddei Zavala afirmó que el INE cumple funciones que no puede dejar de desempeñar como lo es la emisión de la credencial para votar que cada año solicitan hasta 15 millones de mexicanos, la protección de las bases de datos personales y biométricos que están a su resguardo y la garantía de dar resultados electorales a través de los cómputos o Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como la educación cívica.

Sobre la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), Guadalupe Taddei dijo que podrían revisarse para mejorar sus funcionamiento.

“Habrá que ver qué es lo que sí funciona de este modelo y qué es lo que se puede mejorar en otro nivel, yo creo que el Instituto Nacional Electoral se encuentra siempre a la vanguardia. Siempre hay que seguir pugnando porque siga siendo un referente en materia electoral el Instituto Nacional Electoral, no corresponde a todos”, sostuvo.