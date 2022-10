Blink-182 en México: Abren segunda fecha en el Palacio de los Deportes tras agotar boletos

Los fans mexicanos no tendrán una sino dos oportunidades de ver en vivo a Blink-182, la agrupación estadounidense que confirmó su regreso al país tras casi 20 años con una formación integrada por Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker.

Tras una venta a fans y el inicio de la preventa este 19 de octubre, que se han visto desbordadas por quienes buscan un lugar, Ocesa añadió una nueva fecha a su presentación del próximo 28 de marzo de 2023 –que ya manejan como sold out– en el Palacio de los Deportes. El otro concierto está programado para un día después: el 29 de marzo.

La preventa se realizará este mismo día a través del sistema Ticketmaster, mientras que la venta general para ambas fechas estará disponible desde el 20 de octubre.

Recientemente Blink-182 lanzó su sencillo ‘Edging’, que es el preámbulo a un nuevo material discográfico tras casi una década sin tocar con DeLonge. En esta ocasión estarán acompañados por Wallows como los artistas invitados.

¡Todos quieren formar parte del regreso de Tom DeLonge!🤟🏼😎 No querrás quedarte fuera, ¿o sí?

Boletos para la 2da fecha YA a la venta: https://t.co/VlgVZhXI3m pic.twitter.com/QD88j5ihij — Ocesa Rock (@ocesa_rock) October 19, 2022

Estos son los precios para Blink-182 en el Palacio de los Deportes

Recordemos que la última (y única) presentación de Blink-182 en el país fue en 2004, también en el escenario del conocido como el Domo de Cobre. Si quieres verlos por primera vez o repetir la experiencia, acá están los costos de los boletos:

Pista: 2 mil 256 pesos

Nivel B: 3 mil 216 pesos

Nivel C: mil 776 pesos

Nivel D: mil 296 pesos

Nivel E: 816 pesos.

Los exponentes del género pop punk -formados en 1992- prometen deleitar con sus más grandes éxitos que incluyen canciones como ‘Adam’s Song’, ‘All the small things’, ‘Stay together for the kids’ o ‘First date’ tanto en la Ciudad de México como en Tijuana y Monterrey, en donde se presentarán el 11 de marzo y 1-2 de abril, respectivamente.