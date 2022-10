Kourtney Kardashian y Travis Barker: Así se conocieron la influencer y el baterista de Blink-182

Blink-182 impresionó a sus fanáticos con el anuncio de su gira por México, pero algunos admiradores especulan si Kourtney Kardashian también visitará a la República Mexicana.

La primogénita del clan Kardashian contrajo matrimonio con el baterista de Blink-182 el pasado 22 de mayo en una provincia de Italia. Sin embargo, antes de compartir una relación amorosa, ambas celebridades eran amigos y vecinos.

Travis Barker y Kourtney han revelado detalles de su relación en el programa de ‘The Kardashians‘. (Foto: Instagram / @kourtneykardash)

¿Cómo se conocieron Kourtney Kardashian y Travis Barker?

Ambas personalidades se conocen desde hace una década, pero no fueron pareja hasta hace un año en 2021.

Se tiene conocimiento que Travis Barker recurría mucho a convivir con la familia Kardashian desde 2006, ya que gracias a una entrevista con US Weekly confesó haber tenido un breve enamoramiento con la hermana de su esposa cuando estaba saliendo con Paris Hilton.

Barker y Kourtney se volvieron amigos durante aquella época por el factor de que los dos vivían en la ciudad de Calabasas en California. Con el pasó del tiempo las celebridades siguieron su camino y cada una procreo hijos con sus respectivas parejas de aquel entonces.

En el caso de Kourtney Kardashian mantuvo una relación con el modelo Scott Disick y tuvieron tres hijos. A pesar de ello, después de más de una década juntos, en 2017 se separaron y mantienen una relación cordial.

A partir de la separación de Kourtney, los admiradores comenzaron a especular sobre una relación con otras celebridades hasta que se captó en fotografía al baterista de Blink-182 en el hogar de la Kardashian en múltiples ocasiones.

Kourtney Kardashian reveló su relación con Travis Barker en 2021. (Foto: Instagram / @kourtneykardash)

No sería hasta 2021, después de casi cuatro años de tener una amistad cercana, que el músico y la celebridad revelarían a US Weekly tener una relación amorosa. Y a través de la primera temporada del programa The Kardashians que Kourtney comentaría los detalles.

“Él era uno de mis amigos más cercanos por casi ocho años. Nos enamoramos y ahora es mi novio. Siempre me sentí atraída a Travis, pero creo que apenas llegó el momento adecuado en mi vida”.

La fundadora de la marca de velas Push, reveló que ella hizo el primer acercamiento amoroso cuando comenzaron a coquetear mediante mensajes de texto.

El pasado octubre de 2021, Travis Barker le propuso matrimonio a Kourtney Kardashian y el pasado mes de mayo ambos se casaron en una boda que han no ha revelado detalles hasta que llegué el capítulo correspondiente en la segunda temporada del reality show de la familia de la novia.

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en Italia. (Foto: Instagram / @kourtneykardash)

¿Cuándo se presenta Blink-189 en México?

En su nueva gira por la República Mexicana, sus integrantes tocarán para sus fans mexicanos sus mayores éxitos en las ciudades de Tijuana, Monterrey y la Ciudad de México junto a sus invitados especiales Wallows en las siguientes fechas:

Tijuana – 11 de marzo 2023 – Festival Imperial GNP

– 11 de marzo 2023 – Festival Imperial GNP Ciudad de México – 28 de marzo 2023 – Palacio de los Deportes

– 28 de marzo 2023 – Palacio de los Deportes Monterrey – 1-2 de abril 2023 – Venue por confirmar.