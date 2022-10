¿Tom Felton estaba enamorado de Emma Watson en ‘Harry Potter’? Actor revela la verdad

Harry Potter es una de las sagas favoritas dentro del cine, y no es para menos; la historia del mago más famoso de la historia viene acompañada de otras que derivan de sus personajes y los actores que las interpretan, como la de Tom Felton y Emma Watson.

El actor y la actriz dieron vida a Draco y Hermione respectivamente, y se hablaba de que entre ellos había algo más que amistad. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? El mismo Felton lo aclara en su nuevo libro, titulado Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard.

Libro de Tom Felton: ¿De qué trata?

El libro de Tom Felton cuenta múltiples anécdotas sobre su paso por las diferentes películas del mundo de Harry Potter, creado por J.K. Rowling, entre amistades, anécdotas divertidas y su relación con algunas personas que forman parte del elenco.

Sin embargo, la que más ha llamado la atención es la que sostuvo con Emma Watson, una de las protagonistas de la saga, pues siempre se ha rumoreado que entre ellos hay algo más que amistad.

Ante las especulaciones, Tom ha confesado que al inicio no se llevaba tan bien con su compañera de set, y que incluso durante la infancia le llegó a hacer varias bromas pesadas junto a sus compañeros, como la ocurrida en un descanso, donde Emma preparaba un número de baile en su camerino.

“Éramos predecibles y maleducados. Fuimos corriendo al camerino de Emma, entre risillas, que aumentaron cuando ella empezó a bailar. Simplemente éramos niños tontos, sin conocimiento, y pensábamos que mofarnos era divertido. Me sentía un poco capullo por ello, y con motivo”, explica en su texto.

¿Tom Felton estaba enamorado de Emma Watson en Harry Potter?

Felton reveló que, con el paso de los años y el crecimiento mutuo dentro del set de grabación, el trato entre ellos mejoró considerablemente, y que en realidad sí sintió algo por Watson, aunque no de forma romántica como la mayoría de la gente piensa.

“Siempre tuve un amor secreto por Emma, pero no como la gente piensa o quiere escuchar. Eso no quiere decir que no hubiera una chispa entre nosotros. Siempre la hubo, en distintos momentos”, dijo en primera instancia, para después dar paso a una revelación sobre lo que él cree que había entre ellos.

“No creo que estuviera enamorado de Emma, pero la quería y la admiraba de una manera que no puedo explicar a nadie... éramos almas gemelas. Y ahora sé que siempre tendré el apoyo de Emma, y que ella siempre tendrá el mío”, agrega a su comentario inicial.

En una entrevista para Independent, el actor de ahora 35 años reveló que fue la misma actriz quien lo animó a escribir sobre sí en un libro sin omitir los puntos de inflexión o caóticos de su vida; a mostrarse sin tapujos o etiquetas.