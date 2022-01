Emma Watson revela el contenido de sus chats con Daniel Radcliffe y Rupert Grint

La reunión de Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint para los 20 años de la primera película de Harry Potter gracias al especial Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts emocionó de igual manera a los seguidores de la saga como a la actriz, quien detalló las conversaciones que mantiene electrónicamente con sus compañeros de reparto.

Aunque confesó que ni Radcliffe ni Grint son muy amantes de Whatsapp, lo que no permite que tengan un grupo en conjunto, habla por ellos por separado. “Ambos odian WhatsApp y los teléfonos en general. Los tres realmente tratamos de mantenernos alejados de los dispositivos electrónicos. No estamos en un chat grupal, pero hablamos individualmente”, le dijo Watson a Britsh Vogue.

“Rupert me envía fotos de (su hija) Wednesday y yo muero. Dan y yo generalmente tratamos de mantenernos fuera del centro de atención, por lo que ha sido agradable contar con el apoyo mutuo sabiendo que iba a haber otra ola de atención por venir”, añadió

En el programa emitido por HBO Max, quien interpretara al personaje de Hermione Granger admitió el crush que sentía por Tom Felton, por lo que también confió que suele tener pláticas con él, al menos una vez a la semana. Asimismo, detalló los momentos más emotivos del encuentro y se apuntó para una posible nueva reunión dentro de unos años.

“Cuando Rupert dice las cosas, las dice de verdad. Me tomó por sorpresa lo vulnerable y tierno que fue. Igual con Dan, me marcó lo reflexivo que ha estado a lo largo de los años y lo diferente que ha sido para mí. Fue emotivo y también intenso tener un momento tan íntimo siendo observados tan de cerca. Sobre todo, me alegró tener un mediador que nos preguntara cosas y que pudiéramos ver cómo hemos procesado las cosas de manera tan diferente y tan similar. Me encanta que cada uno recordáramos cosas distintas”, expresó.

A principios de año, la actriz fue criticada por las autoridades de Israel luego de dedicar una publicación en solidaridad ante la opresión al pueblo palestino, por lo que fue tachada de antisemita por el exembajador de Israel, Danny Danon, y el delegado de Israel ante la ONU, Gilad Erdan.

“La solidaridad no asume que nuestras luchas son las mismas luchas o que nuestro dolor es el mismo dolor, o que nuestra esperanza es para el mismo futuro. La solidaridad implica compromiso y trabajo, así como el reconocimiento de que incluso si no tienen los mismos sentimientos, o las mismas vidas, o los mismos cuerpos, vivimos en un terreno común”, fueron las palabras de Watson, una cita de Sara Ahmed.