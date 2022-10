Blink-182 anuncia regreso a México: Fechas, preventa y todo lo que debes saber

Luego de que aparecieran unos misteriosos mensajes en las calles de la Ciudad de México con el logo de la agrupación de punk rock Blink-182, entre un fondo blanco con negro, se anunció su regreso a México tras casi 20 años para presentar 3 conciertos desde su primer show en el país en 2004.

La agrupación estadounidense -que desapareció sus publicaciones en redes hasta hace unos minutos- contará con el regreso a la alineación de Tom DeLonge, además de Mark Hoppus y Travis Barker, lo que significa su reunión tras casi una década. Eso no es todo ya que el próximo 14 de octubre estrenarán su nuevo sencillo ‘Edging’ previo a su décimo álbum de estudio que llegará en 2023.

¿Cuándo se presentará Blink 182 en México?

En una gira producida por Live Nation y OCESA, sus integrantes tocarán para sus fans mexicanos sus mayores éxitos como ‘Adam’s Song’, ‘All the small things’, ‘Stay together for the kids’ o ‘First date’ en las ciudades de Tijuana, Monterrey y la Ciudad de México junto a sus invitados especiales Wallows en las siguientes fechas:

Tijuana – 11 de marzo 2023 – Festival Imperial GNP

– 11 de marzo 2023 – Festival Imperial GNP Ciudad de México – 29 de marzo 2023 – Palacio de los Deportes

– 29 de marzo 2023 – Palacio de los Deportes Monterrey – 1-2 de abril 2023 – Venue por confirmar.

¿Cuándo es la preventa para Blink 182?

La venta para clientes citibanamex para ser testigos del espectáculo de Blink-182 en el Palacio de los Deportes dará comienzo el día miércoles 19 de octubre. La venta general de boletos a través del sistema Ticketmaster se realizará un día después.

Quienes nacieron en el año 1992 en California, también girarán por Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda entre 2023 y 2024, en donde formarán parte de festivales musicales como el Lollapalooza junto a Billie Eilish y Drake.