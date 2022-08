Ticketmaster se deslinda de reventa de boletos para Corona Capital y de relación con influencer

Ticketmaster dice no conocer a una influencer que aseguró que Corona Capital le dio boletos (Foto: Shutterstock)

Después de que la usuaria Miroslava Valdovinos presumiera en redes sociales que había vendido 108 boletos para el Corona Capital y asegurara que no pertenecía a la reventa sino que el propio festival –que se celebrará del 18 al 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez– se los proporcionó, la empresa se deslindó.

Por medio de un comunicado en redes sociales, Ticketmaster aseguró que no la conocen ni tienen relación con ella. “Ticketmaster México no facilita ni apoya la reventa, que es ilegal. Por lo cual, estamos investigando y evaluando las acciones para que la autoridad determine y en su caso sanciones estas conductas”.

Los boletos para los tres días del festival están agotados, por lo que quienes no consiguieron un lugar para ver a las agrupaciones que forman parte del cartel –como My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore, Miley Cyrus y The 1975– han optado por otras opciones.

“Ticketmaster México no conoce ni tiene relación alguna con Miroslava Valdovinos y rechaza toda participación en el uso indebido de boletos de esta o cualquier otra persona”, añaden, confirmando que los hechos están siendo analizados para posiblemente tomar medidas.

La reventa del Corona Capital

La usuaria @CigarrosDeMiel (Miroslava Valdovinos) presumió la venta (con tres pagos quincenales para su entrega física en la Ciudad de México) de decenas de boletos, lo que causó indignación en redes sociales. Los precios que ofreció fueron los siguientes:

Abonos: 9 mil 800 pesos

Día viernes: 3 mil 690 pesos

Día sábado: 4 mil 500 pesos

Día domingo: 3 mil 690 pesos.

Antes de eliminar su cuenta expresó que la empresa se los da para los tours y que ella no revende las entradas, sino que las coloca con los precios de la última fase sin cargos.

“No son revendidos, me los da el festival directamente, pero gracias por el análisis persona desconocida”, fue su respuesta. En tanto, desde la cuenta oficial del Corona Capital se le desmintió: “No existe ningún programa de insiders o embajadores de venta, el único punto oficial para adquirir boletos es Ticketmaster, no caigan en estafas. Recuerden anotarse en la lista de espera para saber cuándo se liberarán más boletos”, escribieron.