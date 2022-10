Chivas: Jugadores son captados en concierto de Christian Nodal a días del repechaje ante Puebla

Por si a las Chivas de Guadalajara no les faltara presión y críticas este torneo, varios de sus jugadores fueron vistos en un concierto de Christian Nodal previo al juego de repechaje del Apertura 2022 de la Liga MX ante el Puebla.

En redes sociales fue difundida una fotografía en la que aparecen Antonio ‘Pollo’ Briseño’, Alan Mozo, Santiago Ormeño y Roberto ‘Piojo’ Alvarado con sus respectivas parejas en el concierto de Nodal durante el Palenque de Guadalajara.

CONCENTRADOS 🚨🤠



Santiago Ormeño, Alan Mozo y Antonio Briseño se encuentran en el Palenque concentrados en lo que será el concierto de Cristian Nodal, los jugadores de Chivas se prepararon toda la semana en pic.twitter.com/9DTUocQbtJ — Futbol Media Oficial (@futbolmediaofi) October 6, 2022

Salida de jugadores molestó en Chivas

Aunque el juego de repechaje es el domingo y los futbolistas de las Chivas de Guadalajara asistieron al concierto de Christian Nodal en su tiempo libre y entrenaron puntuales en Verde Valle este jueves, a la directiva del club no le agradó la noticia, según el periodista David Medrano.

“No cayó nada bien en la directiva de Chivas el enterarse por redes sociales que de cara al juego más importante del torneo vs Puebla, varios jugadores se fueron al Palenque martes y miércoles a ver a Christian Nodal”, aseguró el periodista en Twitter.

Otra polémica de los jugadores de Chivas

No es la primera vez en los últimos meses que jugadores de Chivas generan críticas de sus aficionados en redes sociales por sus fiestas o salidas a eventos públicos.

En julio de este año, apenas unos días después de haber sido contratado por Chivas, Santiago Ormeño se fue junto a Alan Mozo a un casino de Las Vegas previo a un partido ante Juventus. “No tengo Twitter y muchas veces no me entero. Vengo llegando”, comentó sobre las críticas el delantero peruano a TUDN.

Alexis Vega y Uriel Antuna se autodenominaron como ‘duo tamarindo’ luego de una fiesta en plena pandemia de COVID-19. Los delanteros compartieron fotos y videos en redes sociales bebiendo una botella de vodka sabor tamarindo por el cumpleaños del ‘Brujo’ Antuna (que ahora juega con Cruz Azul).

“Le dije al ‘Brujo’ que grabáramos una story [de Instagram] para solo los mejores amigos, pero no me di cuenta que la subí para seguidores en general. Me llamó Ricardo Peláez [director deportivo de Chivas] bien encab...: ‘¡Otra vez ustedes, no aprenden!’”, contó Vega para el canal de YouTube del Escorpión Dorado.