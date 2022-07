‘Vengo llegando’: Ormeño justifica su visita con Mozo a casino en Las Vegas

Chivas de Guadalajara separó al ‘dúo tamarindo’ formado por Alexis Vega y Uriel Antuna, pero ahora tiene juntos a Santiago Ormeño y Alan Mozo, quienes no dejaron pasar la oportunidad de ir a un casino en Las Vegas.

Ormeño y Mozo, nuevos fichajes de Chivas y amigos desde hace unos años, fueron captados en un casino previo al partido amistoso del viernes que perdieron 2-0 ante Juventus en el Allegiant Stadium.

Ormeño justifica su asistencia a casino

Santiago Ormeño, nuevo delantero de Chivas, explicó que él y su compañero Alan Mozo tenían permiso del club para asistir a un casino de Las Vegas, luego de recibir varias críticas en redes sociales.

“Yo no tengo Twitter y muchas veces no me entero de esas cosas [las críticas], pero me comenta la gente. Me di cuenta, simplemente teníamos permiso y jugamos un ratito en el casino”, dijo a TUDN.

El delantero mexicano-peruano admitió que deben evitar esas polémicas, sobretodo jugadores como Mozo y él que son nuevos fichajes y están en un club con muchos reflectores en varios lados.

“Vengo llegando, pero es obvio [que lo sigan las cámaras], es el equipo más popular de Mexico […] La gente lo vio mal [su asistencia al casino] Hay que tener cuidado y tratar que no pasen esas cosas. A veces parece teléfono descompuesto, puede parecer algo y la gente lo interpreta de otra manera”.

Ormeño tuvo sus primeros minutos como jugador del ‘Rebaño’ en el amistoso ante Juventus y espera pronto debutar como rojiblanco en la Liga MX.

“Estoy contento, lástima que el resultado no se dio, pero estoy muy feliz. Muy lindo, ya me imaginaba ese momento, simplemente entré y lo disfruté”, expresó.

Ormeño, quien portará el numero 14 que también usó Javier ‘Chicharito’ Hernández, sabe que tiene que responderle al club y a la afición con goles.

El exjugador de Puebla y León podría tener su primera oportunidad de anotar este miércoles en partido de la jornada 5 entre Querétaro y Chivas.