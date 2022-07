Pumas vs Mazatlán: ¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Dani Alves?

Después de varios días de incertidumbre, Dani Alves finalmente ya es jugador de los Pumas de la UNAM y ahora los aficionados solo esperan el ansiado debut del brasileño en la Liga MX.

Dani Alves llegó a México el pasado fin de semana e inmediatamente se integró a los entrenamientos el sábado después de firmar su contrato con el Club Universidad.

“Yo he estado hablando con la directiva, me gustaría sentir el futbol mexicano desde el miércoles. Si no, lo que he estado entrenando no sirve de nada”, comentó el ex jugador del Barcelona a TUDN.

El lateral brasileño no fue convocado por el director técnico Andrés Lillini para el partido de ayer en el que Pumas empató sin goles ante Pachuca en la jornada 4 del Apertura 2022.

¿Cuándo debutará Dani Alves con Pumas?

Dani Alves está en gran forma física y aprobó sin problemas los exámenes médicos en Pumas. Sin embargo, para su debut tendrá que esperar ya que apenas está adaptándose a la altura de la Ciudad de México y conociendo a sus nuevos compañeros. Además, su visa de trabajo sigue en trámite.

Por lo tanto, Alves podría debutar este miércoles 27 de julio ante Mazatlán en la jornada 5 o el domingo 31 ante Monterrey en la jornada 6; ambos partidos serán de local para Pumas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Pumas vs Mazatlán

Fecha: Miércoles 27 de julio | 21:05 horas

Lugar: Estadio Olímpico

Transmisión: TUDN e Izzi

Pumas vs Monterrey

Fecha: Domingo 31 de julio | 12:00 horas

Lugar: Estadio Olímpico

Transmisión: TUDN y Canal 2

¿Cuánto cuestan los boletos para el debut de Dani Alves con Pumas?

Los boletos para el partido de este miércoles entre Pumas y Mazatlán tienen un costo desde 168 y hasta 732 pesos, según la zona. Para el partido ante Rayados, el domingo, tienen el mismo costo.

Cabecera Norte | 168 pesos

Pebetero y Cabecera Sur | 324 pesos

General | 384 pesos

Palomar numerado | 468 pesos

Palomar Goya | 528 pesos

Platea, Palcos y Zona Puma | 528 pesos

Los boletos para ambos partidos de Pumas ya están a la venta en Ticketmaster o en taquillas del Estadio Olímpico.