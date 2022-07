¿Cuándo debuta Dani Alves con Pumas en la Liga MX?

Dani Alves oficialmente ya es jugador de Pumas de la UNAM y ya está en México, por lo que seguramente algunos aficionados se preguntarán cuándo debutará en la Liga MX.

El brasileño arribó a la Ciudad de México el viernes 22 de julio y un día después se presentó para la evaluación médica del club. Una vez aprobados los exámenes, ese mismo día firmó su contrato con los Pumas.

Leopoldo Silva, presidente del Patronato de los Pumas, presentó en la Cantera del club universitario a Dani Alves como nuevo refuerzo, quien portará el número 33 en su playera.

¿Cuándo debutará Dani Alves con Pumas?

A pesar de que Dani Alves estaba de vacaciones antes de confirmar su fichaje con Pumas, el lateral brasileño aseguró que quiere jugar cuanto antes sea posible.

“Yo he estado hablando con la directiva, me gustaría sentir desde el futbol mexicano el miércoles (27 de julio). Si no lo que he estado entrenando, no sirve de nada”, comentó Alves a TUDN.

El exjugador del Barcelona, Juventus, PSG, Sevilla y Sao Paulo inmediatamente se integró a los entrenamientos de los felinos. Sin embargo, el brasileño necesitará pasar por un periodo de adaptación a su nuevo equipo y compañeros.

Por tal motivo, su debut no será este domingo cuando Pumas visite a Pachuca. Dani Alves viajó con la plantilla auriazul para el partido ante Tuzos de la jornada 4 en el Estadio Hidalgo, pero no fue convocado por el director técnico Andrés Lillini.

Además, la visa de trabajo del futbolista de 39 años de edad aún está pendiente, pero podría recibirla esta misma semana, reporta el periódico Récord.

La nueva figura de Pumas podría debutar la próxima semana, el miércoles 27 de julio en la jornada 5 ante el Mazatlán o el domingo 31 contra Monterrey en la jornada 6; ambos partidos serán en el Estadio Olímpico ante la afición universitaria.

Dani Alves además desea debutar con Pumas ante de enfrentar a Barcelona el 7 de agosto por el Trofeo Joan Gamper. . “La vida trata bien a la gente que trata bien a la vida. Me está regalando el hecho de que vaya con Pumas y me despida bien, no como lo hice. Tendré la oportunidad de decirle adiós a la gente como me hubiera gustado”, dijo a TUDN.