Informe de rendición de cuentas de Sheinbaum: ¿Dónde instalarán pantallas para verlo en cada estado?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dará su informe de gobierno en el Monumento a la Revolución.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su informe de rendición de cuentas anual en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Ciudad de México, en este último fin de semana de mayo.

El informe de Sheinbaum, que será el domingo 31 de mayo, es un evento conmemorativo para celebrar los dos años de su triunfo electoral, luego de que fuera electa como presidenta en las elecciones de 2024.

El anunciar el evento, Sheinbaum dijo que si bien el informe se lleva a cabo en la CDMX, habrá conexión a pantallas en lugares públicos en los estados de la República.

¿Dónde habrá pantallas para ver el informe de gobierno de Sheinbaum?

Los gobiernos locales de varios estados de la República han confirmado la instalación de pantallas en espacios públicos para transmitir el informe de gobierno de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. En ocasiones pasadas, la mandataria dio su informe en el Zócalo capitalino.

Baja California

El segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum será transmitido a través de una pantalla gigante que se colocará en una de las vialidades más concurridas de Tijuana, la avenida Revolución.

Por medio de un video difundido en redes sociales, la mandataria estatal de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, externó la invitación a la ciudadanía bajacaliforniana.

“Los quiero invitar este próximo domingo 31 de mayo a que acompañemos completamente en vivo desde la avenida Revolución a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su rendición de cuentas”, expresó la gobernadora de Baja California.

A partir de las 08:30 horas iniciará la reunión en la avenida Revolución, espacio que suele ser utilizado para este tipo de eventos.

Durango

Simpatizantes de Morena en Durango se concentrarán el próximo 31 de mayo en la Velaria de la Expo Feria de Gómez Palacio para seguir, mediante una transmisión en vivo, el informe que ofrecerá la presidenta con motivo de los dos años de su triunfo electoral.

El evento tendrá lugar a las 10:00 horas y permitirá a los asistentes observar el mensaje presidencial a través de pantallas instaladas en el recinto ferial.

La actividad se realizará solamente en Gómez Palacio, municipio que actualmente representa la principal fuerza electoral de Morena en Durango y donde el partido gobierna una de las administraciones municipales más importantes de la entidad.

Estado de México

El próximo domingo, en la explanada del municipio de Tlalnepantla, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acudirá a ver el segundo informe de rendición de cuentas de la presidenta de México.

Para este evento, en el municipio dirigido por el morenista Raciel Pérez Cruz, se ultiman detalles para que quede instalada la pantalla gigante, así como las sillas para quienes acudan a este evento multitudinario.

Morelos

El Gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, extendió una invitación formal a la ciudadanía para presenciar el mensaje que ofrecerá la presidenta de México este fin de semana.

La administración estatal detalló que el evento de rendición de cuentas, en el cual la mandataria federal detallará los avances del movimiento de transformación nacional, se transmitirá en vivo el próximo domingo 31 de mayo a partir de las 10:00 horas.

Para facilitar el acceso de la población, las autoridades estatales habilitarán un espacio de proyección pública en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, ubicada en el centro de Cuernavaca, donde los asistentes podrán congregarse para seguir la señal del discurso que se emitirá desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

Nayarit

El gobierno de Nayarit convocó a la ciudadanía a acudir este domingo 31 de mayo a la Explanada del Recinto Ferial de Tepic, a partir de las 9:00 horas, donde serán instaladas pantallas para seguir la transmisión del informe de rendición de cuentas de Sheinbaum.

Puebla

Morena convoca a que a partir de las 9 horas del domingo 31 de mayo la población se concentre en el zócalo de Puebla.

La invitación es para la gente que desee escuchar y apoyar a la presidenta de México en el informe que brindará con motivo del aniversario de la elección con la cual llegó al poder. Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, hizo un llamado para que la gente asista a este evento.

Sinaloa

En Culiacán colocarán pantallas en la explanda del palacio de Gobierno. Los ciudadanos están citados a las 9:00 horas tiempo del Pacífico. Se espedra la assitencia de 50 mil sinaloenseds

Sonora

En Sonora se convoca a las personas que quieran ver en pantallas el informe de Sheinbaum en el Centro de Usos Múltiples.

Tabasco

El dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, anunció una movilización de simpatizantes para el próximo domingo 31 de mayo, en el marco del informe que ofrecerá la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral.

El líder morenista estimó la participación de alrededor de 15 mil personas, quienes se congregarán en la Plaza de Armas de Villahermosa para seguir la transmisión del mensaje presidencial y respaldar las políticas de bienestar impulsadas por el gobierno federal.

Tamaulipas

En Tamaulipas en el polyforum “Rodolfo Torre Cantu” en el municipio de Victoria, la capital de Tamaulipas.

Con información de Christopher Moreno, Martha Casas, Ricardo Guadarrama, Teodoro Rentería, Karina Cancino, Erick Almanza, Carlos Velázquez, Alberto Duarte, M. Albert y Perla Reséndez.