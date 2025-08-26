Estados

Acceso al Parque del Jaguar es gratuito para población local: Grupo Mundo Maya

Grupo Mundo Maya reiteró su compromiso con pobladores de Tulum, así como con residentes extranjeros.

Esto sabemos sobre el acceso al Parque del Jaguar. (Cortesía)
Por Redacción

Tulum, Q. Roo., 26 Agosto 2025.– Grupo Mundo Maya (GAFSACOMM) ratifica su compromiso, que desde el mes de enero del presente año viene cumpliendo con los ciudadanos y residentes extranjeros que acreditan y demuestran tal situación, para acceder al Parque del Jaguar sin pago.

Este compromiso que se cumple cabalmente se realizó en su momento, ante representantes de la alcaldía de Tulum y del gobierno del Estado de Quintana, Roo., entre otros.

El Parque del Jaguar es un proyecto concebido para proteger el patrimonio natural y cultural de Tulum que, al mismo tiempo, ofrece un espacio de recreación y orgullo para sus habitantes.

Esta medida responde a la convicción de que la comunidad local es la primera en tener acceso a este importante desarrollo turístico.

Con esta acción, Grupo Mundo Maya (GAFSACOMM) reitera su compromiso con los pobladores, consolidando un proyecto inclusivo, accesible, sustentable y en armonía con la naturaleza.

Grupo Mundo Maya (GAFSACOMM) continúa apoyando a la sociedad, garantizando que este proyecto se mantendrá como un referente de conservación, identidad y beneficio para la población local, Quintana Roo y México.

Tulum

