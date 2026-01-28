Grupo armado irrumpe en Diamante K, hotel de Roberto Palazuelos en Tulum: ‘Fue contra el de seguridad’

El actor Roberto Palazuelos reconoció el intento de robo a su hotel y la rápida respuesta de las autoridades (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

La Fiscalía General de Quintana Roo detuvo a cuatro presuntos responsables de un intento de robo a Diamante K, el hotel propiedad del actor y empresario Roberto Palazuelos.

“El grupo armado que entró al hotel Diamante K esta madrugada fue detenido. Gran trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo”, escribió el actor conocido como ‘Diamante Negro’ en sus redes sociales.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, los posibles responsables eran tres hombres y una mujer, quienes son acusados por los delitos de robo en grado de tentativa y lesiones calificadas.

Según información de Proceso, se trataba de un grupo armado, que amagó y agredió a un empleado luego de que este se negó a entregar las llaves del lugar.

La Fiscalía relata que, luego de no obtener las llaves, el grupo se dio a la fuga. Ante la llegada de las autoridades, revisaron los registros de videovigilancia e identificaron a los presuntos responsables, quienes fueron aprehendidos.

“Las personas capturadas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en el término de ley”, explicaron. “La Fiscalía General del Estado, en coordinación con integrantes del Grupo Interinstitucional, continúa con las investigaciones del caso”, concluyeron.

El actor Roberto Palazuelos reconoció la “rápida detención” del grupo que ingresó a su hotel: “Felicito al equipo de Inteligencia que (la) logró”, expresó el famoso actor.

Ningún huésped de Diamante K fue amagado o lastimado en intento de robo, aclaran

De acuerdo con información de la Fiscalía, “ningún huésped resultó afectado” durante el presunto intento de robo. Esta información fue confirmada por Palazuelos esta tarde y explicó que los presuntos criminales se dirigieron exclusivamente con el personal.

“Nunca hubo un amago ni nada contra huéspedes y turistas, no había nadie. Fue solo contra el de seguridad del hotel Diamante K”, escribió Palazuelos a través de su perfil en X.

Diamante K: El polémico hotel de Roberto Palazuelos en Tulum

El hotel Diamante K de Roberto Palazuelos ha sido el foco del ojo público en varias ocasiones. En 2009, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el sitio por presuntas irregularidades para operar.

En 2012, el ahora llamado Parque Nacional del Jaguar fue expropiado por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, lo cual igualmente afectó el hotel de Roberto Palazuelos.

Más recientemente, en 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió Diamante K por presuntas prácticas irregulares. Según explicó Palazuelos, hallaron ‘sanciones menores’ como no tener mililitros en el menú o dejar un sobre para propina.

Proceso reporta que, en meses recientes, fue el centro de controversia debido a que modificó las entradas a las playas del hotel en el Parque del Jaguar. Para ingresar al sitio, hay que atravesar filtros de la Guardia Nacional y el Ejército.

En los últimos meses, Tulum ha sido uno de los epicentros de violencia en la región. José Rodríguez, secretario de seguridad de Tulum, murió tras un ataque armado. Hace apenas unas semanas, murió un hombre en el festival Tehmplo, quien era trabajador temporal. Lo ejecutaron durante la presentación estelar del headliner del cartel: el DJ bosnio-alemán Solomun.