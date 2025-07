Sectur niega que mujer que tuvo altercado con Luisito Comunica sea empleada de la dependencia

La Secretaría de Turismo (Sectur) aclaró que la mujer que tuvo una discusión con el influencer Luis Arturo Villar, conocido como Luisito Comunica, durante la marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México, no es trabajadora de la dependencia.

La Sectur detalló que la mujer, quien portaba un supuesto gafete de la Secretaría, no labora en ningún área de la dependencia.

“La Secretaría de Turismo reafirma su compromiso con la libertad de expresión de todas las personas por cualquier medio de difusión o cualquier tipo de manifestación”, detalló la dependencia en un comunicado, este miércoles 9 de julio.

Finalmente, la Sectur hizo un llamado al respeto y condenó los actos de violencia durante la marcha contra la gentrificación, así como los discursos de odio y la xenofobia.

¿Qué le dijeron a Luisito Comunica en la marcha contra la gentrificación?

El influencer Luisito Comunica informó que distintos grupos de manifestantes lo agredieron cuando se metió ‘de chismoso’ a la marcha contra la gentrificación en la CDMX, el pasado viernes 4 de julio.

“Caminaba por la calle y me acerqué a una manifestación anti gentrificación, me metí de chismoso y en eso me gritan ‘chin*a tu madre, eres parte del problema’, pero no entiendo, yo también soy mexicano”, dijo en un video compartido a través de sus redes sociales.

Posteriormente, mientras grababa un video para su canal de YouTube, una mujer, quien presuntamente trabajaba en la Sectur, se acercó a Luisito Comunica para llamarlo ‘ridículo’.

“Ridículo, pinc*e ridículo, sabes de qué vives, eres el que está respaldando a los violadores (...) todo esto es una clase, es una lucha social de clases, en lugar de apoyar emprendimientos mexicanos, ustedes están con ellos”, dijo la mujer que se acercó al influencer para criticarlo por no dar su apoyo a los negocios mexicanos.

Como respuesta, Luisito, ‘El Pillo’, notó que la mujer portaba una bolsa de la marca española Bimba & Lola, y aseguró que le salió ‘el tiro por la culata’.

“Estoy de acuerdo en apoyar a los negocios mexicanos, claro que sí, pero mira, aparte traes Bimba & Lola, te quejas del no apoyo a México y traes esa bolsa, quisiste llegar a ridiculizarme y te salió todo el tiro por la culata, es hermoso”, concluyó el influencer.