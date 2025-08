Nacho Beristáin recuerda cuando un ‘Chapito’ visitó a Chávez Jr: ‘Platicó conmigo, traía su escapulario’

Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos, espera su deportación a México, donde tiene una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta participación en delincuencia organizada y tráfico de armas. Ignacio ‘Nacho’ Beristáin, su exentrenador, comentó la situación del hijo de la leyenda del boxeo.

Chávez Jr. fue arrestado el pasado 2 de julio en Los Ángeles por violaciones migratorias, fue considerado por las autoridades una “grave amenaza para la seguridad pública” y un “afiliado del Cártel de Sinaloa“, según la subsecretaria Tricia McLaughlin. Desde entonces, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Nacho Beristáin, conocido por forjar campeones mundiales, ha sido testigo privilegiado del desarrollo de Chávez Jr. dentro y fuera del ring. En declaraciones recientes, Beristáin rememoró cuando uno de ‘Los Chapitos’ lo visitó en un entrenamiento.

Ignacio 'Don Nacho' Beristain, manejador de grandes leyendas mexicanas del boxeo, tales como: Juan Manuel Marquez, 'El finito', Travieso Arce, Daniel Zaragoza, Oscar de la Hoya, Humberto "Chiquita" Gonzalez, y entre otros más. (FOTO: MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM). (Carlos Canabal Obrador)

¿Qué opina Nacho Beristáin de Julio César Chávez Jr.?

En una entrevista para el canal de YouTube El Boxglero, Beristáin habló de las acusaciones contra el hijo de Julio César Chávez: “No creo que llegara a tanto el chamaquillo, lo que pasa es que hablaba mucho el cabrón, pendejadas, cuando estaba drogado, pues más pendejadas”.

El exboxeador consideró que “los gringos están aprovechando”. También recordó que desde que “estaban chamacos” Julio y su hermano iban a la misma escuela que “los hijos de los cabrones”.

La amistad entre Julio César Chávez Jr. y Ovidio Guzmán

La relación de Chávez Jr. con Ovidio Guzmán (’El Ratón’) surgió a partir de su pareja Frida Muñoz Román, viuda de Édgar Guzmán Loera, el primogénito del narcotraficante ‘El Chapo’ Guzmán que fue asesinado.

La hija de Frida, Frida Sofía Guzmán, es considerada por Julio como suya, lo que lo vincula directamente con la familia Guzmán.

“¿Ovidio? ¿El Ratón? Él es tío de mi hija, que ha sido mi hija mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona”, declaró Chávez Jr. en una transmisión de Instagram, “Yo me llevo con todos, a mí no me liguen con nadie, el único parentesco que tengo es con este muchacho porque es el tío de mi hija y por eso nada más”.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos. (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM).

En la reciente entrevista, ’Nacho’ Beristáin reveló que Ovidio visitó a Chávez Jr: “Aquí vino, en el último entrenamiento en el gimnasio (...) Llegó uno de Los Chapitos a verlo. El muchacho platicó conmigo y todo, pero yo no me enteré; estaba abierta su camisa, traía su escapulario”.

Aunque él no sabía quién era, luego fue informado por los jóvenes del gimnasio: “Me dijeron ‘estabas platicando con El Ratón, uno de Los Chapitos’“.

Según su testimonio, “El Ratón quiere mucho a Julio y lo apoyaba en todo, con porras y eso, pero nada más hasta ahí, si ahora se involucró por cabrón, pero no creo que esté metido en bronca (...) Yo creo que lo van a meter preso”.

A su parecer, Frida Muñoz ha jugado un rol crucial en la vida legal de Chávez Jr.: pagó una fianza de 75 mil dólares cuando el boxeador fue arrestado con un arma. "Tiene un chingo de dinero la señora“.

Según un documento de la FGR (citado por Reforma) la participación de Jr. con el Cártel de Sinaloa sería como “ajustador de cuentas” de Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’, golpeando a personas por encargo:

“Julio César Chávez Carrascoy/o Julio César Chávez Junior, su participación dentro de dicha organización es como vil esbirro y/o ajustador de cuentas de dicho cártel (...) ‘El Nini’ mantiene una relación cercana a Julio César Chávez Jr., mismo queal parecer golpea a la gente de ‘El Nini’ cuando este los quiere castigar”.