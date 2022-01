¡No se guardó nada! Nacho Beristáin explota contra Chávez Jr. y ‘Canelo’ Álvarez

La voz, experiencia y estudio de Ignacio Beristáin sobre el boxeo es, sin lugar a dudas, una de las más importantes que el deporte de los guantes rojos ha tenido en su historia, ya que al ser uno de los mejores entrenadores que México ha dado, su experiencia y sabiduría dejan a cualquiera sin palabras.

En esta ocasión, Don Nacho, como es conocido en su círculo social más íntimo, habló sobre la actualidad de Julio César Chávez Carrasco y Saúl Álvarez, Canelo, quienes en estos momentos se encuentran en dos rumbos distintos: uno sumergido en su pasado y otro consagrandose dentro del cuadrilátero.

Para Beristáin, quien en su momento tuvo la oportunidad de estar en la esquina del Junior, el Hijo de la leyenda ya no tiene nada que desmostrar en los encordados, pues su declive profesional fue aquella noche que perdió contra Sergio Martínez, Maravilla, velada en que fue detectado su consumo de marihuana.

Desde aquella ocasión, Chávez Carrasco ha tenido problemas en la mayoría de su vida, pues en lo personal perdió a su entonces pareja, habló mal de su padre y también expuso los problemas que tenía con la droga; mientras que en lo profesional, el dejar su carrera por las sustancias prohibidas y cuestiones psicológicas, lo orillaron a pelear contra peleadores de la talla del excampeón de artes marciales mixtas, Anderson Silva.

“Hace mucho que su carrera está terminada (Chávez Jr.) y ya no tiene nada que ofrecer, salvo esas exhibiciones penosas como la que prepara ahora ante el youtuber Jake Paul. Ya no tiene nada que levantar, lo único que hace es dar en cada momento un espectáculo vergonzoso”, expuso el manager para un medio local.

‘Canelo’ Alvarez no es lo que parece, según Beristáin

Después de tener uno de los mejores años a lo largo de su vida profesional, Saúl Álvarez fue duramente criticado por el mítico entrenador, quien aseguró que el tapatío no es el pugilista que todos ven y eso no lo hace ser el mejor Libra por Libra del mundo.

A pesar de que se consagró en el 2021 como máximo ganador de los pesos medios, ser reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como el mejor peleador, obtener una de las mejores bolsas de todos los tiempos y subir de categoría a crucero, Beristáin fue tajante.

“Canelo se prepara para una farsa, porque eso de ir por el cinturón ante Ilunga Makabu, que no representa ningún reto, eso no es más que una farsa. Le buscan peleas a modo para que gane, como es cinturón crucero ante un peleador que no tiene ni calidad ni representa riesgo alguno”, sentenció.