La llamada entre Iván Archivaldo y su primo ‘El Gabacho’ que lo salvó de ser capturado: ‘No me atraparán nunca’

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y líder de Los Chapitos, estuvo a punto de ser capturado por las fuerzas armadas en Culiacán, Sinaloa, en febrero pasado. Sin embargo, una llamada a su primo Jaziel Abdiel Guzmán Araujo, alias ‘El Gabacho’, lo salvó de lo que pudo haber sido una detención histórica para el gobierno mexicano.

La operación, desplegada en la sindicatura de Tierra Blanca, al norte de Culiacán, presuntamente no tenía como objetivo la captura del capo de 41 años, señalado por Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia su territorio.

Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se trató de un ‘golpe de suerte’ luego de que elementos de las Fuerzas Armadas le informaran que en las cercanías se encontraba el “heredero” del ‘Chapo’.

Actualmente, la DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la detención de Iván Archivaldo, quien junto con su hermano, Alfredo Guzmán Salazar, encabezan la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Jaziel Guzmán 'El Gabacho', primo de Los Chapitos, con Ovidio Guzmán. (Foto: @montenegrojluis)

Al ‘estilo Chapo’: El escape de Iván Archivaldo por un túnel

De acuerdo con el periodista especializado en narcotráfico, José Luis Montenegro, la noche del 20 de febrero de este año, Iván Archivaldo logró escapar por un túnel oculto en el baño de una vivienda que conectaba con otra casa desocupada.

Diez años atrás, en 2015, su padre lograría la misma “hazaña”.

‘El Chapo’ Guzmán –entonces de 58 años– utilizó el mismo recurso y huyó por un túnel de 1.5 kilómetros que estaba conectado a su regadera en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

De acuerdo con reportes oficiales, el túnel por el escapó Iván Archivaldo estaba iluminado y llevaba preparado varios días. Tras recorrerlo, Guzmán Salazar fue extraído en un automóvil con vidrios polarizados y escoltado por hombres armados con fusiles y granadas.

Según Montenegro, el hijo de ‘El Chapo’ logró escapar con su escolta y mano derecha, Eric Bastidas ‘El 09′, identificado como uno de los hombres más cercanos al ‘Chapito’.

El túnel y la vivienda por la que habría huido Iván Archivaldo Guzmán en Tierra Blanca, Sinaloa. (Foto: @montenegrojluis)

Iván Archivaldo pidió ayuda a su primo El Gabacho’ para huir

En la operación dos de sus hombres más cercanos fueron capturados: José Ángel Canobbio Inzunza, alias ‘El Guerito’, y Kevin Alonso Gil, conocido como ‘El 200′.

Este último habría sido entregado por el propio Iván como parte de una estrategia de distracción, pues el capo ya sabía de la llegada de elementos federales al menos una hora antes tras ser advertido por su primo ‘El Gabacho’, hijo de Aureliano Guzmán Loera ‘El Guano’, hermano de ‘El Chapo’.

La periodista Azucena Uresti reveló días después una supuesta conversación privada entre Iván Archivaldo y su primo Jaziel Guzmán, quien habría coordinado su escape el mismo día del operativo para su captura. Esta es la llamada íntegra entre ambos:

‘Gabacho’: Bueno, ¿primo Iván?

Iván: Dígame, Gabacho

‘Gabacho’: Me llegó una información de la Sedena, que te andan buscando por esos lados donde andas así que vete de ahí ya mismo o dime cómo puedo ayudarte desde acá.

Iván: No se preocupe, Gabacho. Yo tengo un plan así que esos culeros no me atraparán ni hoy ni nunca.

‘Gabacho’: Está bien primo, estaré pendiente por si ocupas cualquier cosa:

Iván: Listo, pendiente.

Media hora después, Iván volvió a comunicarse con su primo para pedirle ayuda:

Iván: Jaziel, necesito tu ayuda. En estos momentos no confío en nadie que no sea mi familia, me encuentro saliendo por el camino que nos gusta (el túnel)

‘Gabacho’: Entiendo, primo. No se preocupe, ya mismo le mando unos amigos para que le ayuden con ese asunto, espéranos donde doña July.

Iván: Listo, Gabacho, los espero.