¿Quién es Gregorio Chávez, el hermano de la senadora Andrea Chávez que gana 826 mil pesos en Liconsa?

¿Quién no quisiera ser hermano de Andrea Chávez con un sueldo así? Por si no bastaran las acusaciones por actos anticipados de campaña en Chihuahua o su cercanía con Adán Augusto López, a la senadora de Morena se le suma una nueva polémica que la mantiene en el centro del debate público.

Aunque en esta ocasión la polémica no recae directamente sobre ella, sino sobre su hermano Gregorio Chávez Treviño, actual delegado estatal de Liconsa en Chihuahua, cuyo sueldo anual declarado supera los 800 mil pesos.

Gregorio Chávez Treviño ha desarrollado su carrera en el ámbito académico y, más recientemente, en la administración pública. No obstante, los señalamientos sobre su salario y los conflictos derivados de su gestión en Liconsa se han sumado a la lista de controversias que rodean a su hermana, la senadora de Morena.

¿Cómo ha sido la carrera política del hermano de Andrea Chávez?

Chávez Treviño inició su carrera profesional en el área de la nutrición y el deporte. En 2017 se desempeñó como coordinador en el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez y, de manera paralela, como docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde impartió clases relacionadas con evaluación nutricional y diagnóstico.

Su formación académica incluye una licenciatura en Ciencias de la Nutrición y una maestría en Ciencias Químicas y Biológicas por la misma universidad. Además, cuenta con una certificación como antropometrista por parte del International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK).

En noviembre de 2022 fue nombrado delegado estatal de Liconsa en Chihuahua, dentro de la Dirección de Operaciones de esta empresa paraestatal encargada del abasto de leche a bajo costo. Ese cargo lo colocó como funcionario clave en la distribución de productos lácteos en el estado.

¿De cuánto es el salario de Gregorio Chávez Treviño?

De acuerdo con su la declaración patrimonial presentada en mayo de 2025 ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Gregorio Chávez Treviño reportó ingresos netos anuales de 826,922 pesos, derivados exclusivamente de su cargo público en Liconsa.

El documento señala que no percibe ingresos adicionales por actividades privadas, consultorías o negocios. Esta cifra coincide con la información publicada en la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, donde se especifica que recibe un salario bruto mensual superior a los 60 mil pesos.

El nivel de ingresos generó polémica, al tratarse del hermano de una senadora en funciones. Al respecto, la oposición lo señala como un posible caso de nepotismo en su nombramiento.

La senadora Andrea Chávez rechazó estos señalamientos y declaró que “lo que sea nepotismo que se castigue y lo que no lo sea que no se desinforme”.

Productores de leche en Chihuahua cuestionan labores de Gregorio Chávez Treviño

En mayo de este año, el diputado del PAN, Arturo Zubía, cuestionó el trabajo de Chávez Treviño al frente de Liconsa debido al retraso en los pagos de apoyos a productores lecheros de Chihuahua.

El legislador panista acusó a Chávez Treviño de “caciquear el dinero” destinado a los productores de leche y subrayó la contradicción de que la senadora Andrea Chávez impulse iniciativas en favor del sector agrario mientras su hermano enfrenta reclamos por incumplir con los pagos.

Ante los retrasos, Zubía señaló que los ganaderos tenían que destinar recursos diarios para sostener a sus vacas y mantener la producción, lo que comprometía la viabilidad de sus negocios.

Como respuesta, productores de Chihuahua retomaron bloqueos carreteros para exigir los subsidios federales pendientes, responsabilizando directamente a Gregorio Chávez Treviño de resolver la situación.