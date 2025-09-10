¿Dedicatoria a Noroña? Senado suspenderá turismo legislativo por la austeridad para 2026

Adán Augusto López, senador de Morena, dijo que no es necesario que los legisladores viajen al extranjero. (Foto: Cuartoscuro)

Viajes al extranjero y servicios como valet parking son parte del plan de austeridad 2026 que tendrá el Senado, adelantó Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, en entrevista con medios de comunicación realizada antes de la sesión vespertina del Pleno de este miércoles.

“Vamos a proponer en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política que se acabó el turismo parlamentario, que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público. Esto es que ya, independientemente del grupo político, fracción o grupo parlamentario al que pertenezca, han quedado suspendidos todos los viajes”.

El senador consideró que no es necesario ser parte de grupos internacionales.

“Nosotros estamos conscientes que la mejor política exterior es la interior. Entonces, se suspende eso, se suspenden gastos superfluos aquí en el Senado y nos vamos a ajustar al presupuesto que estamos ejerciendo este año para el 2026. Y seguramente también al 2027 no habrá aumento presupuestal”.

El polémico viaje de Noroña a Francia

Durante el primer año de la Legislatura hubo polémica por el viaje de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, a Estrasburgo, Francia, para participar en el Parlamento Europeo, sobre todo porque cambió su boleto a clase business, por comodidad, aseguró, y con sus propios recursos.

Sin embargo, sí hubo aportaciones de Senado para el equipo que loa acompañó al viaje.

López Hernández también detalló que el plan incluye cancelar el servicio de valet parking.

“Un servicio de valet parking ya se terminó, se está ejerciendo de manera directa con los trabajadores, se les está basificado y se les están generando mejores condiciones de trabajo”.

¿Habrá aumento de salario para los senadores en 2026?

El Senado continuará sin aumentos para salario de senadores, tanto en sueldo como subvenciones.

En cuanto a los trabajadores, habrá garantía en pagos y prestaciones.

El Senado optó finalmente por solicitar el mismo presupuesto a la Secretaría de Hacienda que en 2025, aunque se perfilaba un aumento de 500 millones de pesos. Así prevé trabajar con 5 mil 103 millones de pesos.