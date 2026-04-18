WrestleMania 42 EN VIVO: ¿Dónde ver el evento de la WWE desde México HOY?

WrestleMania 42 se realiza este fin de semana en Las Vegas. (Foto: Shutterstock)

La WWE se prepara para su evento más importante del año con una cartelera cargada de estrellas y rivalidades de alto calibre. WrestleMania 42 reunirá a figuras como Cody Rhodes, Randy Orton, CM Punk y Roman Reigns en un fin de semana que promete marcar el rumbo de la compañía.

Entre los combates más esperados también destaca la presencia del mexicano Penta, quien expondrá el Campeonato Intercontinental en una lucha de escaleras, así como el duelo entre Dominik Mysterio y Finn Bálor. Además, el evento contará con John Cena como anfitrión.

Con dos noches de actividad, títulos en juego y enfrentamientos construidos durante meses, WrestleMania vuelve a posicionarse como el escaparate principal de la lucha libre a nivel mundial.

Penta Zero Miedo luchará por el campeonato intercontinental en el evento de la WWE. (Foto: Wikimedia Commons/DIego Serrano/IAGemini)

WrestleManía 42: ¿Cuándo y a qué hora empieza HOY?

El evento se celebrará en una de las sedes más modernas de Estados Unidos, con un formato de dos noches consecutivas que concentra las principales rivalidades de la WWE.

Fecha: 18 y 19 de abril de 2026

18 y 19 de abril de 2026 Sede: Allegiant Stadium

WrestleMania 42 mantiene su formato dividido en dos jornadas, lo que permite distribuir los combates estelares y dar protagonismo tanto a campeonatos principales como a luchas especiales.

WWE EN VIVO: ¿Dónde ver la transmisión de WrestleManía 42?

En México, la transmisión oficial del evento estará disponible a través de plataformas digitales, lo que facilita el acceso para los aficionados.

Dónde ver: Netflix

La plataforma ofrecerá la cobertura completa de ambas noches. Además, en El Financiero Deportes se podrán consultar actualizaciones, resultados y lo más destacado de cada combate.

Cartelera completa por día: ¿Quién va a pelear en WrestleMania 42?

La cartelera incluye múltiples campeonatos en juego, entre ellos el título indiscutido de la WWE, el Campeonato Mundial de Peso Pesado y el Campeonato Intercontinental, además de rivalidades personales que llegan a su punto máximo en este escenario.

Combates del sábado 18 de abril 2026

Cody Rhodes vs. Randy Orton | Campeonato Indiscutido de WWE

Seth Rollins vs. Gunther

Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan | Campeonato Mundial Femenino

AJ Lee vs. Becky Lynch | Campeonato Intercontinental Femenino

Jacob Fatu vs. Drew McIntyre | Combate no sancionado

Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs. The Usos y LA Knight | Lucha de tríos

Cuatro equipos por el Campeonato de Parejas Femenino

Combates del domingo 19 de abril 2026

CM Punk vs. Roman Reigns | Campeonato Mundial de Peso Pesado

Finn Bálor vs. Dominik Mysterio

Jade Cargill vs. Rhea Ripley | Campeonato Femenino de WWE

Sami Zayn vs. Trick Williams | Campeonato de Estados Unidos

Brock Lesnar vs. Oba Femi

Penta vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio | Lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental

La amplitud de la cartelera refleja el peso del evento dentro del calendario de la WWE, con participación de figuras consolidadas y nuevas estrellas.

¿Cuáles son los combates a seguir de WrestleMania 42?

El choque entre Cody Rhodes y Randy Orton por el Campeonato Indiscutido tiene un antecedente directo: ambos formaron parte de The Legacy, donde Orton fue mentor de Rhodes. El campeón llega después de recuperar el título, mientras que Orton busca sumar otro reinado mundial a su historial.

En el caso del mexicano Penta, su defensa del Campeonato Intercontinental en lucha de escaleras tiene un contexto competitivo: varios retadores ganaron su lugar en combates clasificatorios semanales. A la ecuación se sumó Rey Mysterio, quien anunció su participación días antes del evento.

La estipulación implica que no hay descalificaciones y el título se obtiene descolgándolo, lo que aumenta el riesgo y reduce el margen de error para el campeón.

El enfrentamiento entre Seth Rollins y Gunther parte de una confrontación reciente en Raw, cuando Gunther interrumpió a Rollins y lo atacó aplicándole una llave de sumisión. No hay título en juego, pero sí el posicionamiento dentro de la empresa: Rollins llega con historial como campeón mundial, mientras que Gunther ha construido dominio como campeón y ganador de torneos.

En la división femenina, Stephanie Vaquer defiende el Campeonato Mundial ante Liv Morgan, después de varios cruces verbales y físicos. El punto de quiebre fue un ataque de Morgan en Raw, donde hizo oficial el reto. La historia gira en torno a la legitimidad de la contendiente frente a una campeona que cuestionó su lugar como retadora.