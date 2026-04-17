México vs. Brasil en el Estadio Banorte: Estos son los cierres viales y cambios en el transporte público

Desde las primeras horas del domingo 19 de abril habrá cierres viales y cambios en el transporte público por el partido México vs. Brasil.

El próximo domingo 19 de abril se realizará el juego de México vs. Brasil en el estadio Banorte por lo que nuevamente habrá cierres viales y cambios en el transporte público.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, el domingo 19 de abril estará cerrado el CETRAM Huipulco.

Las rutas del CETRAM se trasladan a una zona cercana que será la Calzada de Tlalpan. Sin embargo, se prevén cierres viales en las siguientes calles:

Avenida Santa Úrsula.

Calzada de Tlalpan.

Anillo Periférico.

Avenida del Imán.

Las alternativas viales serán Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, avenida Santa Úrsula, Santo Tomás y tramos del Anillo Periférico.

Todos los camiones de ruta operarán sobre Viaducto para ir hacia pueblos y colonias de la alcaldía Tlalpan.

¿Cuáles serán los cambios en el transporte público para el juego México vs. Brasil?

En cuanto al transporte público, el tren ligero no dará servicio en la estación Estadio y habrá autobuses especiales para llevar a los aficionados.

Solo subirán los usuarios quienes presenten su boleto al estadio y esto aplicará al menos 8 horas antes del partido, es decir, desde las 9:00 horas debido a que el juego es a las 17:00 horas.

Es importante recordar que los domingos también hay modificaciones en la Línea 2 del Metro CDMX debido a que permanecen cerradas las siguientes estaciones:

San Antonio Abad.

Chabacano.

Viaducto.

Xola.

Por esa razón se ofrece servicio provisional de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Viaducto a Taxqueña. Además, los camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) también cubren dicha ruta.

Para llegar al Estadio Banorte el domingo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ofrecerá 13 rutas de servicios especiales con camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y Servicio De Transportes Eléctricos (STE) desde las 13:00 y hasta las 21:00 horas.

¿Cuáles serán las rutas que los camiones RTP y Troblebús tendrán al Estadio Banorte?

El costo del viaje en los camiones RTP o trolebús será de 22.50 pesos para pagarlos con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Estas serán las rutas de trolebús:

De Carso a Santa Úrsula.

De Bellas Artes a Santa Úrsula.

Estadio Olímpico Universitario a Santa Úrsula.

Del Palacio de los Deportes a Santa Úrsula.

a Santa Úrsula. Del Ángel de la Independencia a Santa Úrsula.

De Taxqueña a Santa Úrsula.

De Perisur a Santa Úrsula.

De Metro Universidad a Santa Úrsula.

Las rutas que tendrán los camiones RTP serán las siguientes:

Del Metro Auditorio a CETRAM Huipulco.

a CETRAM Huipulco. De Six Flags a CETRAM Huipulco.

De Santa Fe a TRIF (Frente a puerta 8).

a TRIF (Frente a puerta 8). De Parque Ecológico a TRIFE.

Del Metro Constitución a CETRAM Huipulco.

Además, habrá siete rutas peatonales seguras para llegar al estadio y son:

Santa Úrsula. Parque Cantera. Avenida Estadio Azteca. Periférico y Renato Leduc. Periférico y Calzada de Tlalpan. Paseo Acoxpa. Calzada de Tlalpan.

Para garantizar la seguridad de los aficionados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo especial con 4 mil policías en las calles y avenidas cercanas al Estadio Banorte.

Serán mil 250 oficiales de la policía auxiliar quienes estarán desplegados en los accesos al estadio para realizar la revisión y registro de boletos digitales.