Deja marcha de la ‘gen Z’ 19 detenidos, tres por tentativa de homicidio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) imputará a 18 personas adultas y a un menor de edad diversos delitos cometidos durante la marcha de la generación Z, el sábado pasado; tres de ellas fueron encarceladas ayer por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra policías.

“Respecto de las detenciones en flagrancia, se recibieron a 29 personas detenidas en el Ministerio Público, de éstas se retuvieron a 18 adultos y un adolescente por diversos delitos”, aseguró Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México.

En conferencia, la funcionaria aseguró que de los 18 detenidos, además de los tres acusados por tentativa de homicidio, hay cinco por resistencia de particulares, dos por lesiones y robo, y los restantes ocho por lesiones.

Indicó que la fiscalía a su cargo realiza exhaustivos trabajos para la identificación de otras personas involucradas en los delitos de agresiones, daños y demás ilícitos cometidos durante la marcha del pasado sábado.

La fiscal Alcalde Luján aseguró que por los hechos del sábado se iniciaron carpetas de investigación por diversos delitos, incluidos los presuntamente cometidos por policías.

Aseguró que, además de siete policías que resultaron heridos, cuyos casos derivaron en personas detenidas, se han recibido denuncias por lesiones a otros 77 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Además, se han recibido denuncias de cuatro ciudadanos y dos periodistas que señalan haber sido agredidos durante la marcha por policías, cuya investigación se priorizará.

“En todos los casos se están recabando videos y realizando un análisis puntual para acreditar responsabilidades tanto de particulares como de policías por las agresiones registradas”, abundó la funcionaria.

“La fiscalía reitera que en todas las revisiones efectuadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana se aplicaron los protocolos establecidos para garantizar los derechos de las personas detenidas”, aseguró la fiscal.

No obstante, Pablo Vázquez, titular de la SSC, señaló que en toda la marcha se identificaron 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial, incluyendo posibles casos de uso excesivo de la fuerza.

Aseguró que se iniciaron igual número de investigaciones internas entre las que se incluyen posibles casos de agresión contra periodistas. Los policías implicados fueron suspendidos temporalmente en tanto concluye la investigación. Hasta ahora ningún agente ha sido detenido.

Cabe destacar que, además de los casos penales y de asuntos internos de la policía, otras 41 personas fueron remitidas por faltas administrativas al juzgado cívico, de las cuales 31 salieron libres como no responsables y 10 también quedaron libres pues, aunque se probó la agresión a los policías, las heridas que sufrieron éstos resultaron ser leves.