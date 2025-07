(FOTOS) Enorme socavón ‘se traga’ tres autos en Guadalajara; hay dos menores y un bebé heridos

Un gran susto se llevaron automovilistas que circulaban por la avenida Malecón y Sidón, en la colonia El Bethel, en Guadalajara, Jalisco, cuando se abrió un enorme agujero en plena vialidad durante la tarde de este viernes 4 de julio.

De acuerdo con Protección Civil municipal, un camión arenero, un vehículo compacto y parcialmente un camión de personal, cayeron a un socavón de por lo menos tres metros de profundidad.

De manera preliminar se reportan cuatro personas lesionadas, entre ellos dos menores de edad, una bebé de un año y una mujer de 32 años.

El Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco informó a través de su cuenta de X que personal del equipo prehospitalario atendió a las cuatro personas lesionadas, quienes resultaron con heridas leves y de urgencia relativa.

En redes sociales, usuarios y vecinos de la zona compartieron videos y fotografías del incidente en los que observa la magnitud de las afectaciones en la cinta asfáltica.

Lluvias y falta de mantenimiento, las causas del socavón en Guadalajara

De acuerdo con Josué Sánchez, especialista en gestión de recursos hídricos, hidrología e hidráulica, y encargado de la Sección Técnica de Hidráulica del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, en los videos del socavón se aprecia un colector, aparentemente de PVC estructurado.

El experto señaló que la falla fue probablemente a raíz de la tormenta que cayó el pasado 28 de junio, y explicó que entre más grande el tubo (en referencia al colector de 96 pulgadas de diámetro y 2.44 m), mayor es el socavón.

Sánchez agregó que “mucha de la infraestructura que opera el SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado) se encuentra en condiciones lamentables por décadas de abandono y recursos”.

Por su parte, Itzul Barrera, diputada local del distrito 9 de Guadalajara por Morena, criticó la falta de mantenimiento en obras e infraestructura de la ciudad. Afirmó que el socavón en la colonia Bethel “es solo la consecuencia de años de olvido”.

“Junto a vecinas y vecinos hemos denunciado baches, fugas, drenaje colapsado. Pero el ayuntamiento de Guadalajara no escucha, no repara y no responde. El oriente no es un tiradero. ¡Exigimos obras, infraestructura y dignidad, no más excusas!“, escribió la legisladora en su cuenta de X.