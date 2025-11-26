Jalisco da pasos firmes hacia la electromovilidad de la mano de Volvo Buses México

Con la adquisición de 53 autobuses Volvo 100% eléctricos para la ciudad de Guadalajara, Jalisco marca un hito en su sistema de transporte urbano. Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno del Estado y de la marca sueca con el desarrollo de soluciones de electromovilidad para ofrecer una movilidad más sostenible y eficiente.

En la pasada edición de Expo Transporte ANPACT 2025, el gobernador Pablo Lemus, acompañado de Amílcar López, director del SITEUR, develaron el primer autobús Volvo LUMINUS Piso Bajo, parte de las 12 unidades que iniciarán operaciones en diciembre dentro del sistema “Mi Transporte Tren Ligero”.

Los autobuses Volvo fueron elegidos por el gobierno de Jalisco por su consumo energético y autonomía.

Rafael Kisel, presidente de Volvo Group México, detalló en conferencia de prensa que a estas unidades se sumarán 31 autobuses LUMINUS Piso Alto y 10 Volvo 7800 Electric articulados, que comenzarán a operar en mayo de 2026 en la Línea 5.

El objetivo es que el sistema funcione al 100% para el inicio de la Copa Mundial de Futbol en junio. Este corredor será uno de los proyectos emblemáticos del gobierno estatal, pues conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el centro de la ciudad y la red de transporte urbano, además de contar con una ramificación del aeropuerto hacia el estadio de futbol.

“La calidad y durabilidad de los productos Volvo son algunas de las razones por las que Guadalajara ha vuelto a elegir nuestras soluciones, como lo demuestra la flota de autobuses articulados Volvo que inauguró el primer corredor BRT de la ciudad hace 15 años y que sigue operando en óptimas condiciones. Sin embargo, el factor decisivo esta ocasión fue que las pruebas en campo confirmaron que el desempeño de nuestros autobuses eléctricos es superior al de otros, principalmente en consumo energético y autonomía, además del soporte que garantizamos para asegurar la operación continua a través de nuestra red de servicio”, señaló Rafael Kisel en entrevista a El Financiero.

Rafael Kisel, presidente de Volvo Group México.

Con este importante proyecto, Guadalajara se consolida como referente nacional en soluciones de electromovilidad, alineándose con la visión de Volvo Buses de impulsar Ciudades Cero: es decir, cero emisiones, cero ruido, cero tráfico y cero accidentes, en beneficio del entorno urbano y del medio ambiente.

Volvo es la marca con el portafolio de autobuses 100% eléctricos más completo del mercado mexicano, cubriendo todo el ecosistema de movilidad urbana y contribuyendo de manera significativa para alcanzar la ambición a largo plazo del Grupo a nivel global de ofrecer soluciones de transporte 100% seguras, 100% libres de combustibles fósiles y 100% productivas, moldeando así el mundo en el que queremos vivir.