Buenrostro y su búsqueda por regular el cabildeo

En el Congreso y entre empresarios ha llamado la atención el impulso que se busca darle desde la recién bautizada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que preside Raquel Buenrostro a una nueva propuesta para regular el cabildeo, ya que según los análisis que se tienen en México se tiene una regulación “blanda” en esa materia.

Raquel Buenrostro (Ilustración de Lorena Martínez)

La llamada ‘fiscal de hierro’ en el SAT, ahora en la que era la Secretaría de Función Pública tienen toda la información para señalar, investigar y perseguir tanto a funcionarios públicos como empresarios que no cumplan con sus contratos ante el Gobierno Federal. A todo ese trabajo sume el que en las últimas semanas han realizado todos para dicen, que en “coordinación con expertos en materia de cabildeo y el análisis de las legislaciones más vanguardistas del mundo, se avanza en la propuesta de un modelo abierto que pueda darle estructura y trazabilidad a esta actividad en la Administración Pública Federal”, que algunos llaman cabildeo y otros el lobbying o”lobistas” como se conocen en Estados Unidos.

Pero el tema del cabildeo y los cabilderos al menos en el Congreso, ya está regulado desde tiempo atrás, y en los foros que han tenido hasta ahora con la presencia de la misma titular Buenrostro, nadie conoce el origen del amplio documento que se presentó, y en el caso de regular a la iniciativa privada que cabildean en el Congreso, ya existen listas y temas en los que se enfocan.

Ahora si se revisa el documento en el que la dependencia busca tener mayor control en el tema de cabildeo, ahí sí, pongan atención en la explicación, ya que se considera como cabildero indirecto el uso de las redes sociales, el financiamiento de publicidad política tanto en medios tradicionales como redes sociales y ojo, también la colaboración con instituciones académicas, laboratorios de ideas, institutos de políticas, expertos y profesionales, todos entran en la lista de cabildeos indirectos, incluidos organismos que puedan proporcionar conocimientos sobre cuestiones políticas específicas y proponer soluciones que puedan favorecer la opinión de sus patrocinadores o financiadores (thinks tanks); habría que ver si las recomendaciones de organismos internacionales también estarían considerados en ese rango.

Desde luego, poner en marcha una mejor “política” de cabildeo pareciera de repente un mayor control y asumir que sólo unos cuantos puedan opinar sobre políticas públicas, además, aunque se hace énfasis, por ejemplo, en revelar el conflicto de interés que se presenta en las interacciones entre funcionarios públicos y representantes de interés cuando existen vínculos personales, financieros o profesionales que pueden afectar la imparcialidad de las decisiones y ahí piden que en estos casos, la abstención resulte fundamental, ya que la omisión de esa obligación genera riesgos de captura de políticas públicas, corrupción e influencias indebidas, en un país en donde los políticos tejen sus apoyos con empresarios y los clásicos “compadres”. Habrá que seguir que tipo de marco buscan aplicar desde el Gobierno Federal, donde en el tema del “cabildeo”, esta historia apenas inicia.

Los muchos frentes activos de Banorte

Marcos Ramírez (Ilustración de Lorena Martínez)

En las últimas semanas, Banorte que lleva Marcos Ramírez ha estado más que activo, y si bien, es el tema de la reinaguración del estadio que ahora lleva su nombre, con el partido de la Selección Mexicana contra Portugal y que traerá a su máxima estrella Cristiano Ronaldo el que más ruido ha generado, son varias las iniciativas que han puesto en marcha y que tendrán seguramente repercusión positiva en sus números el siguiente año.

Primer anote que Banorte se convirtió en el principal aliado financiero de Hyundai Motor de México, consolidando la estrategia financiera de la marca y dará ahora soluciones de crédito más sólidas y personalizadas para sus clientes. No hay que olvidar que en el financiamiento automotriz, la cartera crece a buen ritmo bajo el mando en ese segmento de Eduardo Reyes, y reportan un alza del 31 por ciento en su cartera automotriz al tercer trimestre de 2025.

También sume a estos frentes activos la expansión de la red de corresponsalías del banco, ya que se incorporó a más de 24 mil tiendas OXXO a su red; esta integración catapultó a Banorte a más de 44 mil puntos de atención en todo México, y ahora es una de las redes bancarias más extensa del sistema financiero nacional.

A todo esto hay que esperar que una vez que el Estado Azteca ahora Banorte esté activo, los conciertos que ahí se darán.

MLS llega a Durango

Esteban Villegas (Ilustración de Lorena Martínez)

No se trata de la Major League Soccer, sino MLS, líder mundial en iluminación LED, que invertirá 262.7 millones de dólares para desarrollar un complejo industrial en Gómez Palacio, que generará tres mil 500 empleos directos en Durango, estado gobernado por Esteban Villegas, quien atestiguó el anuncio de la inversión millonaria.

La empresa de origen chino iniciará operaciones en febrero de 2026 con 200 empleos en una nave industrial de 26 mil metros cuadrados para producir lámparas LED y chips; posteriormente expandirá su infraestructura entre 2026 y 2027 para, finalmente de 2028 a 2030, consolidar un Centro de Ingeniería y Desarrollo de Alto Volumen.

El gobernador de la entidad, Esteban Villegas, dijo que posiblemente estará yendo a la región de La Laguna duranguense a anunciar nuevas inversiones cada semana. Que así sea.

El récord del IMSS

Zoé Robledo (Ilustración de Lorena Martínez)

Aun cuando la economía se ha frenado y se tendrá un crecimiento casi nulo, los cambios que se aprobaron como registro de los trabajadores de aplicaciones, así como otras modificaciones, se han reflejado en los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que lleva Zoé Robledo para señalar que efectivamente hay más trabajadores afiliados.

Si bien se asegura que en el indicador de noviembre se contabilizaron 22.8 millones de puestos de trabajo asegurados en el IMSS, un aumento anual de 0.9 por ciento, no incluye en su totalidad a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales, sino solamente a aquellos que superaron el umbral del ingreso neto mensual, de esta forma si tuvo un efecto y si se logra que los trabajadores de plataformas digitales sumen más horas, no sólo habrá crecido oficialmente más el empleo formal, pese a la baja en la economía, sino también el instituto tendrán más demanda de servicios, ojalá los cálculos estén bien hechos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.